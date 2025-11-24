Succès à Bienne de l’échange d’arbustes pour la biodiversité

Keystone-SDA

La 4e édition samedi de l’action d’échange d’arbustes de la Ville de Bienne pour favoriser la biodiversité urbaine a été un vif succès, se réjouissent les autorités. Des jardiniers ont profité de cette offre pour échanger gratuitement une centaine de néophytes envahissantes de leur jardin contre des plantes indigènes.

(Keystone-ATS) Dans un jardin, une haie entière de lauriers-cerises a été remplacée par des troènes, a souligné lundi la Ville de Bienne qui rappelle que les plantes exotiques n’ont aucun intérêt pour la faune et la flore indigènes. Depuis septembre 2024, la vente de certaines espèces, comme le laurier-cerise, est d’ailleurs interdite.

Les plantes néophytes envahissantes représentent un danger pour la diversité des espèces. Si l’on ne limite pas leur propagation et que l’on n’ôte pas les fleurs avant qu’elles n’arrivent à maturité, ces plantes se répandent de manière incontrôlée. Les insectes et les autres habitants des jardins trouvent alors moins de nourriture.