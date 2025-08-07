Succès dans la lutte contre la pénurie d’enseignants bernois

Keystone-SDA

Pour la rentrée scolaire, le canton de Berne a pu pourvoir les postes à durée indéterminée qui étaient vacants à l’école obligatoire. La collaboration entre le canton, les communes, les associations professionnelles et les hautes écoles pédagogiques pour renforcer l'école porte ainsi ses fruits.

(Keystone-ATS) Depuis plusieurs années, la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC) agit en concertation avec ses partenaires pour concevoir des améliorations et des mesures visant à recruter et à fidéliser le personnel des écoles, a souligné jeudi le canton de Berne.

« Cette collaboration étroite avec nos partenaires nous permet d’élaborer en permanence de nouvelles mesures adaptées à la situation pour renforcer l’école », a relevé la conseillère d’Etat Christine Häsler. Pour la directrice de l’instruction publique, cette démarche porte donc ses fruits.

Soutien aux directions d’écoles

Les directions des établissements de la scolarité obligatoire vont bénéficier de postes supplémentaires dès le 11 août, une mesure déjà en vigueur depuis un an pour les maîtresses et maîtres de classe. Le canton estime qu’ainsi les directions d’école auront nettement plus de ressources pour accomplir leurs tâches.

Pour lutter contre la pénurie d’enseignants, un phénomène qui concerne essentiellement la partie germanophone, le canton propose depuis quelques années des camps d’été pour soutenir les personnes qui enseignent sans diplôme. Dans la partie francophone, la Haute école pédagogique BEJUNE s’est alliée au canton de Berne pour permettre aux étudiants de 3e année d’assurer des remplacements et des cours en binôme.

Sur le plan statistique, le nombre d’élèves dans les établissements de l’école enfantine et de la scolarité obligatoire enregistre pour la rentrée 2025 une légère progression: il devrait avoisiner les 116’500 élèves, soit 1143 de plus qu’un an auparavant.

La rentrée scolaire a lieu le lundi 18 août dans le Jura bernois et à Bienne et le 11 août dans la partie germanophone du canton.