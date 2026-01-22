La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Succès pour «Nova – Les rendez-vous de l’hiver» à Fribourg

Keystone-SDA

La deuxième édition de la manifestation "Nova - Les rendez-vous de l'hiver" a connu un franc succès à Fribourg. Du 27 novembre au 23 décembre 2025, un mois durant, plus de 22’500 personnes ont visité la place de fêtes, contre plus de 17'000 participants l'année précédente.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La communication centralisée de tous les événements ayant lieu pendant les fêtes en ville de Fribourg a également montré satisfaction, ont fait savoir jeudi les autorités communales. La Ville de Fribourg précise, dans son communiqué, être déjà en train de travailler à l’édition 2026 avec ses partenaires.

La manifestation a «vibré» au rythme des lumières, des animations et des rencontres. L’édition 2025 a marqué une étape dans son développement, avec une extension du périmètre à l’ensemble du centre-ville (de Pérolles à la Cathédrale) et l’implication d’une quarantaine de commerces et restaurants.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision