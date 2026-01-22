Succès pour «Nova – Les rendez-vous de l’hiver» à Fribourg

La deuxième édition de la manifestation "Nova - Les rendez-vous de l'hiver" a connu un franc succès à Fribourg. Du 27 novembre au 23 décembre 2025, un mois durant, plus de 22’500 personnes ont visité la place de fêtes, contre plus de 17'000 participants l'année précédente.

(Keystone-ATS) La communication centralisée de tous les événements ayant lieu pendant les fêtes en ville de Fribourg a également montré satisfaction, ont fait savoir jeudi les autorités communales. La Ville de Fribourg précise, dans son communiqué, être déjà en train de travailler à l’édition 2026 avec ses partenaires.

La manifestation a «vibré» au rythme des lumières, des animations et des rencontres. L’édition 2025 a marqué une étape dans son développement, avec une extension du périmètre à l’ensemble du centre-ville (de Pérolles à la Cathédrale) et l’implication d’une quarantaine de commerces et restaurants.