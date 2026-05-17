Succès pour la Fête fédérale de musique à Bienne

Keystone-SDA

La 35e Fête fédérale de musique a transformé Bienne en capitale suisse de la musique pour instruments à vent pendant quatre jours. Dimanche, le comité d'organisation s'est dit impressionné par l'affluence massive du public.

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(Keystone-ATS) On attendait 100’000 visiteurs. «Nous n’avons pas de système de comptage, mais il y en avait sans doute nettement plus», a déclaré à Keystone-ATS le responsable de la communication, Theo Martin, au dernier jour de la fête.

La météo capricieuse n’a manifestement pas entamé l’enthousiasme. Seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies. Toutes les autres activités se sont déroulées comme prévu.

Au total, 24’071 musiciens issus de 532 associations ont participé aux différents concours. Dans les grandes salles telles que le Palais des Congrès, la Maison du Peuple et le Théâtre Nebia, des jurys d’experts ont évalué les prestations des différentes catégories.

Valaisans en force

Dans la catégorie reine «Brass Band Excellence», les Valaisans se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Ainsi sur les sept groupes en lice, les Valaisans ont fait main basse sur les six premiers rangs, l’Ancienne Cécilia de Chermignon remportant la palme.

Les défilés musicaux ont attiré les foules. Les parcours de marche le long de la rue centrale et du Quai Haut étaient par moments bordés de haies de spectateurs.

Samedi, il était même parfois presque impossible de circuler sur la rue Centrale, a précisé Theo Martin. Selon lui, on aurait pu remplir le Palais des Congrès trois fois de suite au même moment.

Les jeunes jouent le jeu

Outre le concours, la convivialité n’a pas été en reste lors de la Fête fédérale. Plus de 60 événements ont contribué à faire de cet événement une véritable fête populaire, ont souligné les organisateurs.

Ces derniers tenaient particulièrement à attirer les jeunes et à les inciter à apprendre à jouer d’un instrument. A cet égard, la collaboration avec le collectif du Gaskessel de Bienne est particulièrement remarquable, ont écrit les organisateurs.

Le Centre autonome de jeunesse (AJZ), situé juste à côté du site de la fête, était au départ sceptique à l’égard de la Fête fédérale de musique. Mais les choses ont changé, et finalement, des concerts ont eu lieu tous les jours au «Chessu».

Prochaine édition dans la vallée du Rhin

La Fête fédérale de musique a lieu en principe tous les cinq ans. La dernière édition à Montreux remonte toutefois à 2016. La fête prévue en 2021 à Interlaken (BE) a été victime de la pandémie de Covid. Pour l’édition 2026, Interlaken a jeté l’éponge pour des raisons financières, et Bienne a pris le relais. Le dernier temps fort doit être la cérémonie de clôture dimanche soir sur l’Esplanade.

La 36e Fête fédérale de musique se tiendra en 2031 dans la vallée du Rhin saint-galloise. Il y a un peu plus d’un an, les délégués de l’Association suisse des fanfares (ASF) ont officiellement attribué l’organisation de l’événement aux associations musicales de la vallée du Rhin.

La tradition suisse de la musique pour instruments à vent remonte à plus de 200 ans. Les premières associations civiles de musique pour instruments à vent ont été fondées pendant la République helvétique (1798-1803), sur le modèle des corps de musique des troupes d’occupation françaises de Napoléon. Selon les organisateurs, la fête est la plus grande du genre au monde.