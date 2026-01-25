Succès pour les courses de chiens de traîneaux à Saignelégier (JU)

Keystone-SDA

La 53e édition des courses internationales de chiens de traîneaux à Saignelégier (JU) s'est tenue samedi et dimanche pour la deuxième année consécutive sur l'herbe, en raison du manque de neige dans les Franches-Montagnes. La manifestation a attiré 7000 spectateurs.

(Keystone-ATS) L’affluence était plus ou moins similaire à celle de l’année dernière, première édition «verte», a indiqué à Keystone-ATS Toinette Wisard, coprésidente du comité d’organisation. La journée de dimanche a en particulier permis de réunir «beaucoup de monde».

«On ne peut pas comparer une année verte et une année blanche, sur neige», a précisé Mme Wisard. Au total, 45 mushers ont pris le départ, contre 130 habituellement. Comme l’an dernier, ce sont surtout des attelages et des spectateurs régionaux qui ont afflué à Saignelégier.

Eviter une annulation

«Nous sommes heureux d’avoir pu offrir cette manifestation au public», a-t-elle ajouté. Le comité d’organisation avait annoncé lundi sa décision d’organiser la manifestation selon la variante verte, un choix permettant d’éviter une annulation. Les courses se sont ainsi déroulées avec des karts munis de roues, des VTT tirés par des chiens et des compétitions de canicross.

La formule est à même de garantir la sécurité des mushers et celle des chiens. Aucun accident ni de blessé n’est d’ailleurs à déplorer au terme du week-end, a souligné Mme Wisard.

Au-delà, le choix de la Société de développement et d’embellissement de Saignelégier de faire courir les chiens polaires sur la neige ou l’herbe vise à pérenniser l’événement, en lui épargnant l’incertitude liée aux conditions météorologiques.

Les Franches-Montagnes, sises à 1000 mètres d’altitude, souffrent en effet d’un recul de l’enneigement au fil des ans, à l’instar d’autres régions comparables. Toutes les animations avec les chiens ont par ailleurs été maintenues. La commune de Tramelan (BE) était cette année l’invitée d’honneur.