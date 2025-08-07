Sud de la France: journée décisive pour combattre le plus gros incendie de l’été

Keystone-SDA

Les pompiers français poursuivent leur lutte jeudi contre l'incendie d'une ampleur inédite qui fait rage depuis plus de 48 heures dans le sud de la France.

4 minutes

(Keystone-ATS) En parcourant 17’000 hectares, l’équivalent des trois quarts de la surface du lac de Neuchâtel, le feu de forêt est d’ores et déjà le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973.

En début d’après-midi, l’incendie n’était « pas encore fixé », mais avait cessé de s’étendre, a déclaré à la presse le représentant local de l’Etat, Christian Pouget.

Cependant, « la bataille n’est pas encore terminée, le feu peut repartir de manière plus importante », a-t-il ajouté, précisant que quelque 2000 personnes évacuées n’avaient pas encore pu regagner leur domicile.

L’objectif des pompiers est de fixer le feu d’ici la fin de journée.

Parti mardi après-midi d’un village situé dans le massif forestier des Corbières, l’incendie a ravagé 17’000 hectares de végétation et de pinède dont 13’000 brûlés, selon la Sécurité civile. Il a aussi détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé une quarantaine véhicules, selon un bilan provisoire de la préfecture.

A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village le plus touché par l’incendie, une dame de 65 ans qui avait refusé de quitter sa maison a été retrouvée morte mercredi à son domicile dévasté par les flammes. La préfecture a également décompté 13 blessés: deux habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et onze sapeurs-pompiers, dont un souffre d’un traumatisme crânien, selon le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

Le représentant local de l’Etat a évalué « de 800 à 900 hectares » la surface de vignobles dévastés par les flammes.

« Si on n’est pas aidés, on ne se relèvera pas. On perd gros. C’est un désespoir complet. Ça m’écoeure, cette vigne, toutes ces années de travail, c’est parti en fumée en une heure », a confié à l’AFP Fabien Vergnes, viticulteur de 52 ans.

Météo « plutôt favorable »

Les conditions météo jeudi « sont plutôt favorables », selon les pompiers.

La tramontane, un vent sec et chaud qui renforce le feu, a été supplantée par un vent marin qui « va apporter de l’air plus humide qu’avant, ce qui est moins favorable à la propagation du feu », a déclaré à l’AFP François Gourand, prévisionniste à Météo-France.

Le vent qui poussait les flammes vers le littoral méditerranéen a tourné mercredi après-midi, redirigeant le danger vers le massif des Corbières et quinze communes déjà affectées par le sinistre. « L’arrière du feu est devenu l’avant du feu », a déclaré le colonel Christophe Magny, responsable local des pompiers.

Le dispositif aérien de quatre Canadair et trois hélicoptères bombardiers d’eau est mobilisé « toute la journée », ont fait savoir les pompiers.

Au troisième jour de l’incendie, 2000 pompiers et 500 engins sont mobilisés jeudi. L’Union européenne a également annoncé se tenir « prête à mobiliser » des ressources.

« Crise climatique »

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu, encore inconnues. Le premier ministre François Bayrou a évoqué un départ de feu en bord de route. Il a qualifié l’incendie de « catastrophe d’une ampleur inédite » en estimant que l’épisode était « lié au « réchauffement climatique » et « à la sécheresse ».

Dans un message de solidarité sur X, le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu: « La crise climatique est à nos portes. Si aucune action n’est prise rapidement et collectivement, une catastrophe va arriver, c’est une question de ‘quand’ et non pas de ‘si' ».

« L’Europe se tient aux côtés de la France alors que les pires feux de forêt de son Histoire récente font rage », a déclaré sur X Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15’000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

Un feu s’était également déclaré mardi dans une forêt de la station balnéaire de Tarifa, dans l’extrême sud de l’Espagne, et s’était stabilisé mercredi soir, alors que l’Espagne connaît cette semaine une intense vague de chaleur.

Les experts estiment que le changement climatique causé par l’homme augmente l’intensité, la durée et la fréquence des chaleurs extrêmes qui alimentent les feux de forêts.