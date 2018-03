Suggestions architecturales

Ce contenu a été publié le 28 février 2001 16:08 28. février 2001 - 16:08

Lucerne et l’architecture: le Palais des congrès et de la culture, conçu par Jean Nouvel. (Keystone)

La première édition des «Journées de l'architecture de Lucerne», intitulées «Suggestions», se tient les 2 et 3 mars. L'occasion pour les architectes venus de Suisse comme de l'étranger de s'interroger sur leur métier, à l'aube du 21e siècle.

Les architectes, auxquels se joindront divers artistes et écrivains, discuteront tout particulièrement des relations de l'architecture à d'autres domaines comme l'art ou le cinéma. Les participants tenteront de dégager les aspects dominants de la création architectonique actuelle.



Parmi les invités figurent notamment les architectes londoniens Adam Caruso et Peter St. John, l'architecte attitré de Barcelone José Antonio Acebillo, l'artiste viennois Helmut Federle et le philosophe parisien Hubert Tonka. Ils ont été choisis par différents exposants de la Galerie d'architecture de Lucerne, dont le Français Jean Nouvel.



Les conférences et les débats auront lieu à l'hôtel Schweizerhof et dans les auditoires du Palais des congrès et de la culture, conçu par Jean Nouvel et inauguré en 1998. Des visites guidées et un cycle de films sur le thème de l'architecture complèteront le programme.



swissinfo avec les agences



Journées de l'architecture de Lucerne, informations au 041/ 240 66 44

