Suisse orientale: CarPostal teste un service de voitures autonomes

Keystone-SDA

CarPostal teste dès décembre une offre de transports publics en voitures électriques à conduite autonome dans quatre cantons de Suisse orientale. Destiné aux habitants de régions mal desservies et aux heures calmes, ce service pourra être réservé à travers une app.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les essais lancés dans un peu plus d’un mois ne prévoient pas encore le transport de passagers dans un premier temps. Un chauffeur de secours circulera à bord de chaque voiture à conduite automatisée de CarPostal, indique l’entreprise mercredi. Les tests sont menés dans le canton de St-Gall, en Thurgovie et dans les deux Appenzell.

Service régulier dès 2027

La mise en service régulier de ces autos à quatre places en Suisse orientale est prévue pour le premier trimestre 2027. Ce service doit permettre de compléter l’offre des transports publics à la campagne et dans les régions mal desservies ainsi qu’aux heures calmes. Il sera disponible sur demande. Au final, il devrait compter une flotte d’environ 25 voitures à conduite autonome.

Les passagers réservent leur course sur une application. Si d’autres usagers font de même quasi simultanément pour un trajet semblable, le système arrange une course coordonnée et optimise ainsi la fréquentation de chacun des véhicules.

CarPostal voit dans cette offre un système «avant-coureur pour une nouvelle ère dans les transports publics». Une fois celui-ci mis en place, l’entreprise veut continuer à le développer progressivement.

L’offre baptisée «AmiGo» est mise sur pied en collaboration avec le fabricant de taxis robots chinois Apollo Go, détenu par la firme technologique Baidu. Elle est soutenue par l’Office fédéral des transports, l’Office fédéral des routes, les autorités des quatre cantons concernés, le TCS et d’autres partenaires.

Essais dans toute la Suisse depuis 10 ans

Plusieurs compagnies de transports publics ont testé des dessertes en véhicules à conduite autonome ces dix dernières années dans toute la Suisse. En 2016, CarPostal avait ouvert le bal, en première mondiale, avec deux petits bus navettes dans le centre-ville de Sion.

Les transports publics fribourgeois ont suivi avec deux navettes circulant entre Fribourg et Marly. Depuis deux ans, un service de minibus autonomes circule en ville de Schaffhouse. Entre 2018 et 2019, une desserte automatisée a été testée entre les Chutes du Rhin et le centre de Neuhausen am Rheinfall (SH).

À la même période, les CFF ont testé à Zoug une navette de ce type entre la gare et un site d’entreprises technologiques. La commune de Gland (VD) a testé une navette électrique et modulaire durant un mois en automne 2023.

À Genève, les TPG ont mené des essais en 2018 avec des navettes autonomes sur des tracés publics et semi-publics. Depuis 2023, le canton participe au projet du consortium européen Ultimo, dirigé par la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn (DB). Cette dernière y prévoit le lancement des premières navettes autonomes pour le début de l’année prochaine.