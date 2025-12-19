Suisse Tourisme s’attend à un nouveau record de nuitées

Keystone-SDA

Suisse Tourisme prévoit des chiffres records pour l'ensemble de l'année 2025. "On s'attend à une croissance des nuitées de un à deux pour cent par rapport à l'année précédente", a déclaré le directeur de Suisse Tourisme Martin Nydegger au "Blick".

2 minutes

(Keystone-ATS) Le nombre de nuitées a augmenté de 2,6 pour cent l’année précédente pour atteindre 42,8 millions, comme l’avait annoncé l’Office fédéral de la statistique en février. La branche avait ainsi battu le record de nuitées de l’année 2023 avec 41,8 millions de nuitées.

La branche a besoin d’une croissance des nuitées de un à deux pour cent pour pouvoir supporter tous les investissements, a déclaré M. Nydegger dans une interview publiée vendredi.

M. Nydegger n’a pas pu chiffrer dans quelle mesure cette croissance est due aux campagnes de Suisse Tourisme – par exemple des vidéos publicitaires avec des célébrités comme Roger Federer. «En interne, nous partons du principe qu’un hôte sur six est le fruit de notre marketing global», a-t-il dit.

Salaire «ridicule» pour les célébrités dans les vidéos publicitaires

Dans un entretien avec le «Blick», M. Nydegger a balayé les critiques selon lesquelles de telles campagnes stimuleraient le surtourisme. Suisse Tourisme ne veut pas exercer de pression supplémentaire sur les hauts lieux touristiques: «Avec Roger Federer et Halle Berry, nous visons des régions moins fréquentées et voulons orienter davantage les touristes vers la saison d’automne», a-t-il déclaré. «Ne transformez pas quelques lieux en un phénomène qui concerne toute la Suisse», a-t-il demandé.

Le directeur de Suisse Tourisme a en outre souligné que Roger Federer n’avait rien gagné personnellement avec cette campagne. Selon ses propres indications, l’organisation, financée pour moitié par des fonds publics, a versé une «contribution modérée» à la fondation de M. Federer. Il a été convenu de ne pas divulguer le montant de cette contribution – également pour d’autres stars. S’il pouvait en indiquer le montant, «vous vous pencheriez sur la table et me serreriez la main pour savoir à quel montant ridicule ces célébrités font la promotion de la Suisse», a déclaré M. Nydegger au «Blick».

Le Conseil fédéral veut réduire les aides financières accordées à Suisse Tourisme pour la promotion des voyages. Le Conseil des Etats a approuvé cette mesure jeudi par 22 voix contre 20. L’effet d’économie sur les années 2027 à 2029 s’élève au total à 34,1 millions de francs.