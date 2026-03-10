La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisse-UE: des alternatives d’autonomiesuisse au paquet d’accords

Keystone-SDA

L'association autonomiesuisse met en doute la nécessité pour la Suisse d'adopter le nouveau paquet d'accords avec l'UE. Jugeant en outre les informations du Conseil fédéral incomplètes, elle a diligenté une étude et propose des alternatives.

(Keystone-ATS) L’expertise de Swiss Economics, présentée mardi à Berne, met en perspective les études publiées par le Conseil fédéral lors de la consultation. L’analyse des effets macroéconomiques du rapprochement institutionnel prévu avec l’UE conclut que les effets positifs sont largement surestimés et que leurs coûts sont nettement sous-estimés.

L’argument central du gouvernement en faveur de l’adoption du paquet d’accords repose sur les dommages économiques potentiels en cas de disparition des Bilatérales I, selon autonomiesuisse. Ce mouvement juge cependant «très improbable» un effondrement des Bilatérales I et II en cas de rejet des nouveaux accords.

Et à moyen terme le statu quo avec l’UE est possible de manière pragmatique, par exemple en élargissant l’accord de libre-échange de 1972.

