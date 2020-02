Droits d’auteur

Des Suisses de Chine se disent oubliés par Berne face au coronavirus Isabelle Cornaz, RTS 19. février 2020 - 14:30 Un groupe de ressortissants suisses en Chine a adressé mardi une lettre au Conseil fédéral pour se plaindre du manque d’action et de soutien du DFAE. Ils se sentent abandonnés, en pleine épidémie du coronavirus Covid-19. >> Emission Forum de la RTS (Radio Télévision Suisse): Les signataires de la lettre déplorent aussi un problème logistique: même enregistrés auprès des consulats, une partie des Suisses n’auraient pas reçu les messages d’information du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui leur étaient destinés. Conseils jugés peu pertinents La cinquantaine de plaignants déplorent enfin un manque de soutien moral. Ils rappellent qu'ils œuvrent au quotidien et depuis des années au renforcement des relations entre les deux pays, mais que depuis que l’épidémie a éclaté, ils disent ne pas pouvoir compter sur les autorités suisses. Ils citent par exemple le fait qu’on leur propose de s’informer auprès du gouvernement local, alors que tout ou presque est en chinois. On leur conseille aussi d’aller chez un médecin de famille, alors que ce n’est pas une pratique fréquente en Chine. Ces Suisses ne demandent pas leur évacuation, comme cela a été fait pour des citoyens d'autres pays, car ce ne sont pas des touristes. Ils vivent en Chine depuis longtemps, souvent avec une famille et des conjoints chinois. Ils demandent en revanche un meilleur soutien au quotidien et une meilleure compréhension de leur situation. L'ambassadeur répond par vidéo Coïncidence ou non, l’ambassadeur de Suisse en Chine Bernardino Regazzoni a publié mardi une vidéo qui leur est destinée. >> La vidéo de l'ambassadeur de Suisse à Pékin: A noter que Berne, contrairement à d’autres pays, ne conseille pas aux Suisses de quitter la Chine. C'est peut-être pour éviter de froisser Pékin, qui a mal pris des conseils similaires donnés par d'autres pays occidentaux à leurs ressortissants. >> L'interview dans Forum du conseiller national UDC genevois Yves Nidegger, membre de la commission des affaires extérieures du National: