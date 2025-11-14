Suissetec et la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs primés

Le Prix "Migration et emploi" 2025 revient à Suissetec Fribourg et à la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs. Leurs projets favorisent une intégration professionnelle durable des personnes issues de la migration et répondent à la pénurie de main-d'oeuvre dans les métiers du bâtiment et de la construction.

(Keystone-ATS) Cette distinction, remise tous les deux ans par la Commission cantonale pour l’intégration des migrant-e-s et la prévention du racisme et dotée de 5000 francs, récompense pour la première fois deux lauréats, arrivés ex aequo.

Leurs démarches poursuivent un même objectif: «faciliter l’accès à l’emploi aux personnes issues de la migration – particulièrement celles du domaine de l’asile et des réfugiés – grâce à la formation, l’accompagnement sur mesure et la collaboration avec les entreprises», indique vendredi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Le programme de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs propose à des personnes migrantes une formation immersive dans les métiers de la construction. Ce projet innovant de quatre mois combine stages de découverte, formation pratique, évaluation des compétences professionnelles et sociales, renforcement scolaire et suivi individualisé. L’objectif est de pouvoir ensuite trouver un emploi ou accéder à une formation qualifiante.

De son côté, le projet «Techskills Academy» de Suissetec Fribourg vise l’intégration professionnelle de personnes issues de la migration dans les métiers de la technique du bâtiment. Il propose un renforcement des compétences de base suivi d’une préparation au préapprentissage alliant des cours pratiques, des stages et un accompagnement individuel avec, pour but, d’accéder à une formation AFP ou CFC.

Le jury a par ailleurs remis une mention spéciale dotée de 1000 francs au Centre d’intégration socioprofessionnelle pour son programme de formation et de réinsertion dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Ce projet – destiné également à des personnes issues de la migration – propose un accompagnement complet avec des stages, des formations certifiantes, un appui scolaire, un suivi psychosocial ainsi qu’un coaching en recherche d’emploi.

Lancé en 2010, le Prix «Migration et emploi» est destiné à récompenser les employeurs particulièrement actifs et novateurs dans la promotion de l’intégration des migrant-e-s.