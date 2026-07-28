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Sulzer davantage rentable à mi-parcours

Keystone-SDA

Le groupe industriel Sulzer a vu ses entrées de commandes et ses recettes diminuer sur les six premiers mois de 2026, tout en améliorant sa rentabilité. Il confirme ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires s’est rétracté de 4,1% (+1 de manière organique) à 1,67 milliard de francs, tandis que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a grimpé de 3,1% à 258,7 millions au premier semestre, a détaillé la société winterthouroise mardi dans un communiqué. La marge Ebitda s’est enrobée à 15,5% contre 14,4% un an plus tôt.

Les entrées de commandes, qui permettent d’anticiper les recettes à venir, ont reculé de 3,9% à 1,78 milliard. Au 30 juin, le carnet de commandes était toutefois étoffé de presque 3% à 2,4 milliards.

Quant au bénéfice net, il s’est inscrit à 138,8 millions, amélioré de 8,3% comparé au premier semestre 2025.

Ces chiffres clés sont mitigés par rapport au consensus des analystes consultés par l’agence AWP. Le bénéfice net et le chiffre d’affaires sont ressortis en deçà de la moyenne des attentes, l’Ebitda, la marge correspondante et les prises d’ordres au-delà.

La direction prévoit une accélération au second semestre, confirmant ses prévisions annuelles. Le potentiel de croissance reste intact, selon le groupe.

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