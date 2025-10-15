Sulzer stabilise ses commandes et confirme ses prévisions

Keystone-SDA

Sur les neuf premiers mois de l'année, Sulzer a vu ses entrées de commandes diminuer. Le conglomérat industriel zurichois confirme par ailleurs ses prévisions pour l'année.

1 minute

(Keystone-ATS) Entre janvier et septembre 2025, les entrées de commandes de Sulzer ont reculé de 1,2% à 2,7 milliards de francs, en légère reprise par rapport au premier semestre, indique mercredi le groupe industriel basé à Winterthour.

Ce chiffre se situe légèrement en dessous des attentes des analystes consultés par AWP. Ces derniers tablaient sur des entrées de commandes à 2,8 milliards de francs.

L’activité des petits projets et de base des divisions Flow et Services a continué de croître. Cependant, en raison de l’incertitude économique générale, les clients ont reporté leurs décisions pour certains projets plus importants. Ce climat d’investissement défavorable a eu un léger impact sur la division Flow et un impact significatif sur la division Chemtech.

Sulzer confirme en outre ses prévisions pour 2025, à savoir une croissance organique des entrées de commandes de 2 à 5% et du chiffre d’affaires de 5 à 8% par rapport à l’année précédente. La marge brute d’exploitation (Ebitda) devrait encore progresser pour dépasser 15% du chiffre d’affaires.