Sunrise gagne des clients mobiles et réduit sa perte trimestrielle

Keystone-SDA

L'opérateur Sunrise est parvenu à engranger de nouveaux clients mobiles sur trois mois et à réduire sa perte nette, permettant au numéro deux du secteur en Suisse de confirmer ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

(Keystone-ATS) Retourné à la Bourse suisse il y a près d’un an, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 1,1% sur un an à 740,9 millions de francs au troisième trimestre. L’activité avec la clientèle privée a reculé (-3%), alors que celle avec les clients professionnels a crû de 2,6%, a-t-il détaillé mardi dans un communiqué.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitdaal) ajusté a quant à lui progressé de 2,4% à 270,1 millions, grâce à la poursuite des réductions de coûts. Quant à la perte nette, elle s’est réduite à 4,4 millions, après un résultat net négatif de 18,3 millions au troisième partiel 2024.

Nouvelle marque discount

La société a gagné 20’000 abonnements mobiles, mais a perdu 7000 utilisateurs internet. Au total, elle comptait fin septembre 3,15 millions d’abonnés mobiles, 1,29 million de clients internet et 0,97 million d’utilisateurs pour son offre télévisée.

Sunrise a confirmé viser des recettes stables pour l’année en cours. Le bénéfice d’exploitation (Ebitdaal) devrait aussi s’équilibrer ou atteindre une faible croissance à un chiffre. L’année précédente, le chiffre d’affaires avait atteint 3 milliards de francs et l’Ebitdaal à 1 milliard. Sunrise vise également un dividende de 3,42 francs par action de classe A, soit une augmentation de 2,7%.

Pour conquérir de nouvelles parts de marché, Sunrise a récemment lancé la nouvelle marque de téléphonie mobile discount CHmobile, afin de se développer dans ce segment en pleine croissance. Jusqu’à présent, le groupe n’était présent dans ce domaine que de manière indirecte, avec Lebara et Swype.