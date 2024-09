Sunrise réitère son souhait d’entrer en Bourse d’ici la fin 2024

(Keystone-ATS) Le géant des télécoms Sunrise a confirmé lundi, lors de sa journée des investisseurs à Glattbrugg, vouloir entrer à la Bourse suisse au dernier trimestre 2024. La direction souligne la migration quasi totale des clients d’UPC et les avancées techniques en cours.

L’entreprise sera séparée sur le plan opérationnel de sa maison-mère Liberty Global, qui veut investir 1,5 milliard de francs pour réduire l’endettement de Sunrise. Il ne s’agira pas d’une IPO classique en vue de lever des fonds, mais d’une scission, selon les deux entreprises.

D’un point de vue commercial, les liens persisteront. « Grâce à différents contrats de services, Sunrise continuera de bénéficier du partenariat avec Liberty Global. L’accès aux services technologiques, financiers et autres reste garanti », a assuré la société zurichoise.

Celle-ci confirme ses objectifs 2024 en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice d’exploitation ajusté au niveau de l’Ebitda. Le premier doit se stabiliser et le second afficher une croissance stable à inférieure à 5%. Le pronostic de flux de trésorerie libre ajustés atteint 360-370 millions en raison des coûts estimés de l’introduction sur SIX.

Migration des clients d’UPC à 88%

« La migration des clients d’UPC vers la marque principale Sunrise est terminée à 88% », a déclaré le directeur général du groupe André Krause lors de la journée des investisseurs. Elle devrait être close d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, le patron souhaite faire croître davantage la deuxième marque Yallo et développer l’offre auprès des petites et moyenne entreprises (PME) notamment pour les services ICT comme la cybersécurité- Ce dernier marché est huit fois plus important que celui des télécommunications, assure le responsable de la clientèle professionnelle, Thorsten Haeser.

Côté technique, le réseau câblé est suffisamment rapide pour les prochaines années malgré l’augmentation de la vitesse à 2,5 gigabits par seconde (Gbit/s). Le groupe pourrait passer à 5 Gbit/s avec la technologie Docsis 3.1, et avec la Docsis 4.0, « il serait même possible d’accélérer à 10 Gbit/s », a souligné le directeur technique, Elmar Grasser.

Environ 83% des antennes de téléphonie mobile sont équipées de la 5G. L’année prochaine, la 3G deviendra obsolète, cédant ainsi plus de capacité pour la 5G.

Pour 2025, les recettes doivent aussi rester stables et la croissance de l’Ebitda être stable voire inférieure à 5%. Le free cashflow est estimé de 370 à 390 millions de francs. A moyen terme, la direction vise une stagnation voire une légère progression des recettes, une croissance de l’Ebitda dans le bas de la fourchette à 1 chiffre et un flux de trésorerie disponible de plus de 410 millions.

Le dividende est évalué en 2025 à 240 millions, avec une politique progressive visée de jusqu’à 70% du flux de liquidités libre reversé.

