La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Sunrise stabilise ses recettes et réduit sa perte trimestrielle

Keystone-SDA

Sunrise est parvenu à stabiliser ses recettes au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est replié légèrement, de 0,8% sur un an, à 731,6 millions, indique jeudi l'opérateur de télécommunications. La perte nette a été largement réduite.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’augmentation des prix, la croissance de la clientèle commerciale et la vente d’appareils, liée, en partie, à la suppression du réseau 3G, ont contribué aux recettes.

Dans le segment mobile, la croissance des clients s’est poursuivie, en dépit de la hausse des prix. L’entreprise a délibérément renoncé aux «promotions agressives visant l’acquisition à court terme», précise le communiqué. Par contre, dans l’internet haut débit, la croissance a été nulle. La migration de la clientèle UPC vers Sunrise est quant à elle achevée.

L’Ebitdaal ajusté a de son côté inscrit une hausse de 1,9% sur un an à 254,1 millions, grâce aux synergies de coûts issues de la suppression du réseau mobile de base d’UPC liée à l’intégration et la baisse des coûts de maintenance. Il a également bénéficié d’une baisse des coûts de location.

Les chiffres sont supérieurs aux prévisions des deux analystes consultés par AWP.

La perte nette est passée à 53,6 millons, après 73,7 millions un an plus tôt, soit une amélioration de 27,3%. La diminution résulte principalement des variations des charges et produits financiers liés aux dérivés de change (impactées par la dépréciation du dollar américain face au franc suisse) et de la baisse des coûts de financement due à la réduction de la dette liée au spin-off.

Les prévisions pour 2025 sont confirmées, y compris la croissance attendue du dividende pour l’exercice 2025, de 2,7% en glissement annuel. La croissance du chiffre d’affaires devrait se situer dans le bas de la fourchette prévisionnelle, soit «largement stable».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision