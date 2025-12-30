La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suspension des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles

Keystone-SDA

Eurostar a annoncé mardi la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu sous le tunnel sous la Manche concernant l'exploitant du tunnel Getlink.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il y a eu un problème d’alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l’arrêt d’une navette shuttle sous le tunnel», a expliqué une porte-parole d’Eurostar à l’AFP, «ce qui fait que tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu’à nouvel ordre en attente d’un déblocage».

