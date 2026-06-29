La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Swatch: production perturbée chez EM Microelectronics

Keystone-SDA

Le groupe Swatch reconnaît une production perturbée chez sa filiale EM Microelectronics, victime dimanche d'une fuite d'acide chlorhydrique. L'incident avait mené au confinement pendant deux heures d'un quartier de Marin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Interrogé par l’agence AWP, un porte-parole a assuré qu’à aucun moment les collaborateurs ou les riverains n’ont connu le moindre danger, les dispositifs d’alarme ayant pleinement joué leur rôle.

L’incident étant resté confiné à l’intérieur du bâtiment, ni la population ni l’environnement n’ont été mis en danger, avait déjà indiqué la police neuchâteloise dimanche.

Le représentant de l’horloger biennois indique que l’opération de vidange de l’installation est achevée. Place désormais à une inspection minutieuse de la zone concernée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision