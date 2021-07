SWI swissinfo.ch lance "Vu d'Europe" en collaboration avec plusieurs médias européens

Comment nos voisins en Europe perçoivent-ils les grands enjeux du moment? En collaboration avec des médias de service public, SWI swissinfo.ch, le portail international en ligne de la SSR, propose une sélection de contenus politiques, économiques et sociaux d'actualité couvrant l'Europe. Cette offre de perspective européenne globale a été lancée le 1er juillet.

Dix médias européens, une offre: "L'offre permet d'éclairer des questions globales telles que la migration, le Covid-19 ou encore le changement climatique à la lumière des différentes perspectives européennes. Vous pouvez lire ce qui touche le public en Europe", explique Larissa M. Bieler, directrice et rédactrice en chef de SWI swissinfo.ch.

Les lectrices et lecteurs de SWI swissinfo.ch peuvent désormais accéder à des publications fiables issues de l'Europe entière. Ils ont accès à des reportages dépeignant les multiples facettes de l'identité européenne. Cette information permet également de comprendre comment les pays voisins et autres États abordent des problématiques similaires. Ceci est rendu possible par les nouvelles technologies de traduction et la minutieuse sélection des sujets dans un fil d'actualité.

Une initiative de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) cofinancée par l'UE

Ce service d'actualités est lancé sous la direction de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), en collaboration avec ses membres d'Allemagne (BR/ARD), de Belgique (RTBF), d'Espagne (RTVE), de Finlande (YLE), de France (France Télévisions), d'Irlande (RTÉ), d'Italie (RAI), du Portugal (RTP) et de Suisse (SWI swissinfo.ch) ainsi que la chaîne franco-allemande ARTE.

Le projet est cofinancé par le programme d’actions multimédia de la Commission européenne et se déroulera sur une période de 14 mois. L'objectif de ce programme est de renforcer la couverture médiatique des affaires européennes en offrant l'accès aux internautes à différents points de vue issus de diverses régions d'Europe. Tous les autres coûts du projet sont à la charge de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER). Tout le contenu est fourni par les groupes de médias de service public participants. Les projets financés dans le cadre du programme d'actions multimédia de l'UE bénéficient d'une indépendance éditoriale totale. Le déploiement se fera progressivement jusqu'à la fin du mois de juillet 2021.

"En tant que service international de la SSR, SWI swissinfo.ch est ravi de participer à cette initiative, qui offre au public différentes perspectives européennes sur des thématiques qui nous concernent toutes et tous. Nous nous réjouissons de pouvoir, grâce à cette coopération, offrir à nos lectrices et lecteurs des articles de nos partenaires européens, et que les articles que nous produisons chez SWI swissinfo.ch atteignent un public européen plus large", déclare Dale Bechtel, membre de la rédaction en chef et responsable du développement des formats chez SWI swissinfo.ch.

Publication de contenus en plusieurs langues grâce à l'IA

Chacun des dix médias de service public pourra sélectionner et publier les contenus de ses homologues via un centre d’information numérique sur mesure, utilisant l’IA pour traduire les articles en plusieurs langues. Ce service s’appuie sur le système de recommandation PEACH et sur la panoplie de services linguistiques automatisés EuroVOX, des produits mis au point par l’UER. La rédaction de chaque partenaire utilise sa connaissance des besoins et des intérêts de son public local pour s'assurer que les contenus sélectionnés soient à la fois pertinents et attrayants.

