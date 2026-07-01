Swiss entame sa saison estivale sur des orages sans précédent

Keystone-SDA

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Sur le point d'entamer la période la plus chargée de l'année, soit les mois de juillet et août, la compagnie aérienne Swiss a été confrontée à des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes.

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(Keystone-ATS) Mardi soir, les orages qui ont éclaté au-dessus de l’aéroport de Zurich ont forcé l’interruption de tous les vols, touchant 10’000 passagers, a indiqué mercredi la filiale de Lufthansa.

«Nous avons eu un arrêt d’exploitation de 2,5 heures à cause des orages, entraînant l’annulation de 70 vols et le déroutement de 26 avions Swiss», a expliqué Oliver Buchhofer, directeur d’exploitation de Swiss. L’aéroport de Bâle ayant été vite surchargé, les avions ont dû atterrir à d’autres aéroports comme Milan, Stuttgart ou Lyon. Une telle situation a des répercussions le lendemain également, puisque les avions ne se trouvent pas à Zurich comme prévu le matin.

En tout, 10’000 passagers ont subi les conséquences de ces orages en raison des annulations de vols et du déroutement des avions. Le responsable ne se souvient pas d’une situation d’une telle ampleur sur les dix dernières années.

Le service dédié au soutien à la clientèle a dû trouver des solutions pour acheminer les passagers à Zurich depuis les aéroports de déroutement, via un autre vol et parfois le train ou le bus, a expliqué aux journalistes la responsable du service concerné. «Nous nous efforçons d’anticiper les retards et changement pour informer les clients le plus rapidement possible et proposer des alternatives. Parfois, les clients trouvent eux-mêmes des solutions et nous avons un barème pour les compensations», a-t-elle expliqué.

L’équipe de Météosuisse, présente au sein du Centre des opérations de Swiss, fournit entre autre des services de bilans météorologique et d’alertes à la compagnie aérienne. Son responsable souligne que les orages n’étaient pas inhabituels de par leur ampleur. «En Emmental, cela n’aurait pas été un événement, mais leur localisation au-dessus de l’aéroport et leur état stationnaire ont été particulièrement dommageables», a-t-il expliqué.

Plage horaire étendue

Après les orages, Swiss a pu faire décoller plusieurs avions long-courrier, après avoir obtenu l’aval de l’aéroport, a précisé M. Buchhofer. En raison des circonstances exceptionnelles, la plage horaire pour permettre les décollages et atterrissages exceptionnels a été étendue au-delà de la limite habituelle de 23h30.

Les fortes chaleurs compliquent également l’exploitation. Pendant les journées de canicule, «une température de 35 degrés se traduit par un thermomètre à 50 degrés sur le tarmac de l’aéroport», a expliqué M. Buchhofer. Des mesures sont mises en place pour des pauses plus fréquentes pour les collaborateurs au sol, en coopération avec le partenaire Swissport. Il faut également prendre en compte qu’en cas de forte chaleur, il est nécessaire d’avoir des pistes plus longues pour le décollage, ce qui peut provoquer une réduction des capacités dans les aéroports.

En juillet et août, Swiss s’attend à transporter environ 60’000 passagers par jour en moyenne sur quelque 450 vols. Une telle fréquentation rend peu réaliste le maintien sur la période estivale d’un ratio de ponctualité de 70% visé pour l’ensemble de l’exercice, a indiqué M. Buchhofer, laissant augurer plutôt un niveau à 65%.