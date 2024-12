Swiss Life: objectifs plus élevés pour la période 2025-2027

Keystone-SDA

Swiss Life a dévoilé mardi sa nouvelle stratégie pour les années 2025 à 2027. Les objectifs incluent notamment une hausse du produit des commissions à plus d'un milliard d'ici la fin de la période et un ratio de redistribution aux actionnaires de plus de 75% dès 2025.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans ses objectifs stratégiques 2024, Swiss Life ciblait un produit des commissions de 850 à 900 millions de francs et un taux de redistribution de plus de 60%. Le produit des commissions augmentera grâce à la contribution de chacune des divisions.

« Avec notre programme actuel Swiss Life 2024, nous sommes en bonne voie pour atteindre, voire dépasser tous nos objectifs financiers (…) Avec Swiss Life 2027, nous relevons nos ambitions financières », a indiqué Matthias Aellig, directeur général (CEO) de Swiss Life, cité dans un communiqué.

Pour 2027, le rendement des fonds propres est visé entre 17 et 19%, après 10 à 12% lors de la période stratégique précédente. Cela sera atteint grâce à la croissance des activités d’assurance et à l’amélioration de l’efficience. Swiss Life veut en effet augmenter sa base de clientèle, à la fois par l’acquisition de nouveaux clients et par l’introduction dans de nouveaux segments.

Des rachats d’actions pour 750 millions de francs sont prévus entre décembre 2024 et mai 2026, après 1,0 milliard lors de la période stratégique précédente. Les rachats débuteront le 9 décembre.

Les liquidités pour les reversements aux actionnaires sont générées par les transferts à la holding. Cumulés, ces derniers devront atteindre 3,6 à 3,8 milliards entre 2025 et 2027, contre 2,8 à 3,0 milliards sur la période précédente. Le ratio du test de solvabilité SST reste ciblé dans une fourchette de 140 à 190%.

Enfin, l’entreprise poursuivra ses efforts en matière de durabilité, en réduisant les émissions de CO2 par employé de 50% d’ici 2027 en comparaison avec 2019. Dans son plan précédent, une valeur de -35% était visée.