La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Swiss Life étoffe ses primes en 2025, le bénéfice net stable

Keystone-SDA

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière, mais le bénéfice net a fait du surplace. Les détenteurs de parts profiteront néanmoins d'un dividende relevé de 1,5 franc à 36,50 francs par action.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En 2025, l’entreprise a enregistré des primes brutes en croissance de 3% à 20,87 milliards de francs. Le produit issu des frais et commissions a pour sa part accéléré de 4% à 2,59 milliards, a annoncé le groupe zurichois jeudi.

Le bénéfice net s’est quant à lui établi à 1,26 milliard, un niveau quasiment stable par rapport à 2024.

Alors que les primes sont ressorties identiques aux prévisions des analystes consultés par l’agence AWP, le profit net a légèrement dépassé les attentes du marché. Le dividende était lui attendu en moyenne à 36,93 francs.

En guise de perspective, le directeur général Matthias Aellig a indiqué que le groupe était «sur la bonne voie avec (le) programme ‘Swiss Life 2027′».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision