La Suisse des records du monde: du chemin de fer le plus escarpé au plus grand igloo

KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Un train à hydrogène suisse a établi un record du monde en parcourant près de 3000 kilomètres sans ravitaillement. Mais la Suisse est aussi le berceau de nombreuses autres premières technologiques. Voici quelques-unes des plus impressionnantes et des plus surprenantes.

7 minutes

De nombreux records mondiaux de la Confédération helvétique sont dus à son paysage, en particulier à ses montagnes. Qu’il s’agisse de les franchir ou de les traverser, les Suisses actifs dans l’ingénierie ont su relever le défi. En 2017, le funiculaire le plus raide du monde a été inauguré à Stoos, en Suisse centrale. Au point le plus raide, la pente est de 110 %, soit environ 47 degrés, mais les wagons en forme de tonneau tournent pour maintenir une surface plane.

Contenu externe

À 25 kilomètres de là, de l’autre côté du pittoresque lac des Quatre-Cantons, se trouve le Stanserhorn, qui abrite CabriO, le premier téléphérique ouvert à deux étages au monde. Accrochez-vous…

KEYSTONE

Un autre record alpin qui pourrait ne pas convenir aux personnes souffrant de vertige est la télécabine à trois câbles la plus haute du monde, à Zermatt, dans le sud-ouest de la Suisse. Appelé Matterhorn Glacier Ride, le système relie les sommets Trockener Steg (2939 mètres) et Klein Matterhorn (3883 mètres). Le trajet, d’une durée de neuf minutes, suspend les passagers à une hauteur maximale de 198 mètres au-dessus du sol. Quatre cabines sont équipées de planchers qui deviennent transparents afin que les personnes à bord puissent profiter de la vue en contrebas.

Zermatt est également le lieu où a été construit le plus grand igloo du monde. Plus précisément, selon le livre Guinness des records, il s’agit du plus grand igloo en dôme fait de neige, avec un diamètre intérieur de 12,9 mètres et une hauteur de 10,6 mètres. Dix-huit personnes ont mis trois semaines à construire l’igloo en 2016 pour célébrer le 20e anniversaire de l’hôtel Iglu Dorf.

Contenu externe

Toujours dans le canton du Valais – et également très impressionnant – se trouve le barrage de la Grande-Dixence qui, avec ses 285 mètres de haut, est le plus haut barrage-poids du monde (ainsi que le septième plus haut barrage du monde et le plus haut barrage d’Europe). Un autre barrage suisse, le barrage de Verzasca dans le canton du Tessin, est entré dans le Livre Guinness des records pour avoir servi de cadre au “plus haut saut à l’élastique depuis une structure dans un film”. Au début de GoldenEye (1995), le public retient son souffle lorsque James Bond (ou plutôt le cascadeur Wayne Michaels) saute d’une hauteur de 220 mètres, attaché à un élastique.

Contenu externe

Les Suisses ont aussi une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de franchir des montagnes. Le tunnel de base du Saint-Gothard est le plus long tunnel ferroviaire du monde. Inauguré en 2016 après 17 ans de travaux, il se compose de deux tunnels à voie unique de 57,1 km pour les trains de marchandises et de voyageurs reliant Erstfeld, dans le canton d’Uri, à Bodio, dans le canton du Tessin.

Il s’agit également du tunnel ferroviaire le plus profond du monde, avec une profondeur maximale de 2450 mètres, que l’on ne rencontre que dans les mines les plus profondes de la planète. Sans ventilation, la température à l’intérieur de la montagne atteint 46°C.

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, situé juste à côté de Genève, est un autre tunnel qui bat des records, mais avec un trafic beaucoup plus rapide. Le LHC, un donut de 27 km, détient de nombreux records dans le domaine de la physique, notamment celui d’être l’accélérateur de particules le plus puissant au monde et de générer la température artificielle la plus élevée jamais mesurée. En 2012, des températures atteignant jusqu’à 5500 milliards de kelvins ont été enregistrées.

Cependant, le LHC sera dépassé par le futur collisionneur circulaire (FCC), un tunnel circulaire de 90 km actuellement en cours de planification, qui sera situé sur un terrain entre la Suisse et la France. La décision finale des États membres du CERN sur l’approbation du projet n’est pas attendue avant 2028.

L’un des derniers records du monde concernant la Suisse est l’annonce que, le 20 mars 2024, un train à hydrogène appartenant à la compagnie ferroviaire suisse Stadler a parcouru 2803 kilomètres sans ravitaillement ni recharge. Le voyage, qui a duré 46 heures, s’est déroulé dans un centre d’essai situé dans l’État américain du Colorado.

Pour Stadler, il s’agit de la deuxième entrée dans le livre Guinness des records: en 2021, un train alimenté par batterie avait établi le record du plus long trajet sur une seule charge, avec une distance de 224 kilomètres.

N’oublions pas non plus les étudiants suisses qui ont battu le record du monde d’accélération l’année dernière. Leur voiture de course électrique est passée de 0 à 100 km/h en 0,956 seconde.

L’hydrogène semble être l’élément préféré des pionniers. Le mois dernier, l’aventurier suisse Bertrand Piccard, qui a réalisé en 2016 le premier tour du monde en avion solaire avec son copilote André Borschberg, a annoncé son intention de refaire le tour du monde en 2028. Cette fois-ci, il souhaite utiliser un avion à hydrogène, avec l’objectif ambitieux de boucler le voyage en neuf jours seulement. Piccard détient déjà le record, avec Brian Jones, de la “plus longue distance parcourue en ballon” (40’814 km).

Plus

Bertrand Piccard a les records dans le sang: sa famille a atteint des sommets et des profondeurs incroyables. En 1931, le grand-père de Piccard, Auguste (qui a inspiré le professeur Tournesol dans la bande dessinée Tintin d’Hergé), est monté à bord d’un ballon à hydrogène avec son assistant Paul Kipfer et a atteint une altitude de 15,7 km, devenant ainsi le premier être humain à pénétrer dans la stratosphère et à observer la courbure de la terre.

Trois ans plus tard, Jean, le frère jumeau d’Auguste, et Jeannette, l’épouse de ce dernier, montent dans un ballon à hydrogène jusqu’à une altitude de près de 18 km, et Jeannette devient la première femme à pénétrer dans la stratosphère.

Le fils d’Auguste (et père de Bertrand), Jacques, est devenu océanographe et ingénieur et a été l’un des premiers à explorer des zones inconnues de l’océan. En 1960, Jacques et Don Walsh, un plongeur de l’US Navy, ont emmené la bathysphère Trieste II à une profondeur d’environ 10’916 mètres et ont battu le record de la plongée sous-marine habitée la plus profonde. Ce record est resté inégalé jusqu’en 2019.

Si Bertrand Piccard réalise son vol à l’hydrogène, lui et son équipe pourront toujours le célébrer en débouchant la plus grande bouteille de vin du monde: d’une hauteur de 4,17 mètres, elle a été commandée en 2014 par un importateur suisse de voitures pour célébrer l’ouverture d’une nouvelle succursale de son entreprise. Mais si, en théorie, la bouteille a une capacité de 3094 litres (4125 bouteilles de vin standard), il n’est pas certain qu’elle ait jamais contenu quoi que ce soit.

Contenu externe Well, it's 5pm somewhere…



The largest bottle of wine is 4.17 metres (13 ft 8.17 in) tall and can hold an eye-watering 3,094 litres of wine! 🍷



It was unveiled by André Vogel #OTDLien externe in 2014. pic.twitter.com/LIqszqsqWkLien externe — Guinness World Records (@GWR) October 20, 2022 Lien externe

Traduit de l’anglais par Emilie Ridard