Un producteur bernois de fromage sacré champion du monde pour la quatrième fois

Il vient de l'Emmental et produit le meilleur fromage de la planète. Portrait du Bernois Michael Spycher, qui a remporté en avril aux Etats-Unis un quatrième titre de champion du monde avec cette fois-ci son fromage à pâte mi-dure appelé Hornbacher.

2 minutes

SRF/Chloé Steulet, RTS

Contenu externe

Michael Spycher est le premier fromager à être sacré plusieurs fois au World Championship Cheese Contest aux Etats-Unis.

«Personne n’a jamais remporté le titre deux fois auparavant et je suis maintenant champion du monde pour la quatrième fois. C’est un peu fou», a-t-il confié à SRF.

Travail sept jours sur sept

Chaque matin, ce maître fromager est au travail dès 5h00 dans son exploitation de Fritzenhaus (canton de Berne), dans la commune de Sumiswald. Avec sa femme Monika, ils travaillent sept jours sur sept, 70 à 80 heures par semaine. Cette passion et ces dizaines d’années d’expérience sont l’une des raisons de leur succès.

«Il n’y a pas de secret. C’est simplement le sol, l’herbe qui pousse, les vaches qui mangent l’herbe et donnent du lait. Et puis l’art de la fabrication du fromage qui fait en sorte que tout cela s’accorde parfaitement et convienne aux jurés», raconte Michael Spycher au téléjournal de la RTS.

Sa fromagerie est nichée à 800 mètres d’altitude, au pied du Napf.

Plus de 3000 produits en concurrence

Le Bernois a déjà remporté trois fois le titre avec son gruyère. Cette fois-ci, il s’est imposé avec son fromage à pâte mi-dure appelé Hornbacher, devant 3000 fromages du monde entier.

Lors du World Championship Cheese Contest dans l’État américain du Wisconsin, un jury international spécialisé examine les différents fromages à la loupe. Il les évalue en fonction de leur goût, de leur consistance et de leur apparence.

Michael Spycher et sa femme Monika vont prendre le temps de réaliser ce qui leur arrive, avant d’aller aux Etats-Unis pour la remise des prix mi-avril.

Ce nouveau trophée représente non seulement leur travail, mais également celui des agriculteurs de toute une région de montagnes, située dans l’Emmental bernois.

