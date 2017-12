Droits d’auteur

Le lait, une histoire fribourgeoise et suisse swissinfo.ch/fb et la RTS 24. novembre 2017 - 10:36 L’historienne Anne Philipona publie un ouvrage sur l’industrie laitière du cru du XIXe siècle à nos jours. Intitulé «Histoire du lait, de la montagne à la ville», ce livre est destinée à un public plus large que le cercle restreint des chercheurs, étudiants ou amateurs éclairés. L’ouvrage est publié par la Société d’histoire du canton de Fribourg. Son responsable des publications, Jean Steinauer, déclare au quotidien La liberté: «Il est né d’une frustration et d’une ambition. Le sujet s’imposait comme une évidence, car le lait traverse et irrigue l’histoire du canton comme la Sarine son territoire. Il est au pays de Fribourg ce que la montre est à l’Arc jurassien. Pourtant, alors qu’il existe d’excellents ouvrages de synthèse sur l’horlogerie, les historiens fribourgeois n’avaient produit jusqu’à présent aucune étude générale sur la manière dont leur canton a transformé le lait – et inversement.»