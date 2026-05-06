Swiss Medical Network gagne en rentabilité au 1er trimestre

Keystone-SDA

Swiss Medical Network, filiale du groupe Aevis, coté à la Bourse suisse, a nettement accru sa rentabilité au premier trimestre 2026. Les mesures de restructuration expliquent la performance. La division des hôpitaux a également largement contribué à la dynamique.

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(Keystone-ATS) De janvier à mars, le chiffre d’affaires de Swiss Medical Network a progressé de 1,5% à 226 millions de francs, a annoncé mercredi le réseau de soins dans un communiqué.

La rentabilité a augmenté de manière significative. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a bondi de 21,3% à 25,2 millions de francs, avec une marge correspondante en hausse de 9,3% à 11,2%. Le résultat opérationnel (Ebit) s’est envolé quant à lui de 47,4% pour atteindre 10 millions de francs.

Ces performances s’expliquent par les mesures de restructuration et d’optimisation mises en oeuvre en 2025, qui ont permis un meilleur contrôle des coûts et une efficacité opérationnelle accrue.

Les charges d’exploitation ont reculé de 16% à 26,2 millions de francs, tandis que les coûts de production ont diminué de 1,4%, malgré une activité globalement stable à légèrement positive.

Activités hospitalières

La division des hôpitaux a largement contribué à cette dynamique. Elle a enregistré un chiffre d’affaires net de 173,6 millions de francs, en hausse de 1,7%.

L’intégration de l’hôpital de Zofingue (AG) s’est poursuivie selon le calendrier prévu, avec un objectif de finalisation au 1er janvier 2027. Par ailleurs, les activités de la clinique privée Lindberg (Winterthour) ont été transférées vers les cliniques Bethanien (Zurich) et Belair (Schaffhouse).

La division ambulatoire et de soins de base a poursuivi également son redressement. Ses revenus ont atteint 27,7 millions, soit 0,8% de plus qu’un an auparavant.

Le groupe aborde la suite de l’exercice 2026 avec confiance. Il entend maintenir une discipline stricte en matière de coûts et suivre de près l’évolution du cadre tarifaire. Les efforts d’optimisation opérationnelle, d’intégration des institutions et de développement des soins ambulatoires et intégrés se poursuivront.