Qui sont les 6 photographes de presse suisse primés cette année? 29. mars 2019 - 14:46 La Fondation Reinhardt von Graffenried a désigné les lauréats du Swiss Press Photo 2019 dans six catégories. L’un des six lauréats recevra le titre de photographe de presse suisse de l'année lors de la remise des prix le 24 avril à Berne. Le photographe Stefan Bohrer remporte la catégorie actualité avec une prise de vue (ci-dessus) intitulée «Im Bann der Rauchsäule (Sous le charme de la colonne de fumée). La photo a été prise lors d’un gros incendie dans le port rhénan de Bâle. «L'image est également une citation visuelle d'une photographie de presse classique des temps modernes», dit Koni Nordmann, membre du jury. Il fait référence au photographe de Magnum Thomas Hoepker qui a immortalisé un groupe de jeunes à Brooklyn en train de discuter tranquillement pendant que les Twin Towers brûlaient en arrière fond. La catégorie histoires suisses couronne Nicolas Brodard pour sa série sur Alain Berset lors de son année présidentielle. «Le ministre n'apparaît sur aucune photo, mais chacune d’elles montre son point de vue», dit le jeune photographe. Christian Merz est distingué dans la catégorie vie quotidienne grâce à des Saint-Nicolas qui rendent visite à des délinquants dans le canton de Zurich. Sur la photo, on aperçoit plusieurs Saint-Nicolas de dos, entrant dans une prison. Au rayon portrait, Anthony Anex est primé pour un cliché de l'artiste Pipilotti Rist pris lors d'une performance artistique pour attirer l'attention sur la mort des coraux. Dans la catégorie sport, la palme revient à Laurent Gilliéron pour une photo de Granit Xhaka effectuant le geste de l'aigle bicéphale lors de la Coupe du monde 2018. Michael Zumstein remporte la catégorie étrangère avec une série intitulée «La vie après Boko Haram». Il s'est rendu dans un centre de réadaptation pour les anciens membres de Boko Haram à Goudoumaria au Niger. L'un des six lauréats de la catégorie recevra la distinction suprême lors de la remise des prix le 24 avril 2019 à Berne: Photographe de l'année 2018.