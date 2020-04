Awards celebrate best Swiss photos of the year

Yves Leresche nommé photographe suisse de l'année Ester Unterfinger 29. avril 2020 - 15:29 Yves Leresche remporte le Swiss Press Photo Award 2020. Le jury de la Fondation Reinhardt von Graffenried récompense le photographe lausannois pour son travail sur la grève des femmes. Ses images de la grève des femmes du 14 juin 2019 ont convaincu le jury: le photographe lausannois Yves Leresche remporte le premier prix du Swiss Press Photo Award 2020, toutes catégories confondues. Des milliers de femmes ont manifesté dans toute la Suisse le 14 juin dernier pour appeler à une véritable égalité entre femmes et hommes, que ce soit au niveau du salaire, du marché de l'emploi ou des tâches ménagères. «J'ai essayé de capter l'énergie que les femmes dégageaient. C'était le sujet central», explique Yves Leresche. Le Lausannois travaille comme photojournaliste indépendant depuis 1991. Ses images mettent souvent en lumière des personnes marginalisées afin de dénoncer les inégalités sociales. Il a déjà reçu de nombreux prix, dont le World Press Photo en 1997 à Amsterdam. Le Swiss Press Photo Award est décerné par la Fondation Reinhardt von Graffenried, qui encourage le reportage journalistique et la photographie de presse en Suisse. Ce prix a été créé en 2009 et est décerné chaque année. Le gagnant reçoit la somme de 25'000 francs suisses. Dans la catégorie Vie quotidienne, le premier prix revient à Adrian Moser avec sa série sur un groupe de touristes en provenance de Corée du Sud. Ceux-ci n'ont qu'une heure et demie à disposition pour visiter le Jungfraujoch. Eleni Kougionis arrive en tête dans la catégorie Histoires suisses avec ses images sur le travail quotidien de l'association Schwarzer Peter, qui s'occupe de personnes marginalisées à Bâle. Le vainqueur dans la catégorie Sport est Loris von Siebenthal avec ses photos de l'orage qui a balayé le Bol d'or du Léman, la plus grande régate de voile au monde sur des eaux intérieures. Christian Bobst arrive premier dans la catégorie Étranger. Dans sa série, il traite du soufisme sénégalais, auquel appartiennent 95% des musulmans du pays.