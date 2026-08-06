Swiss Re accroît sa rentabilité sur six mois, relève ses économies

Keystone-SDA

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Le réassureur Swiss Re est parvenu à faire progresser sa rentabilité au premier semestre, grâce à un niveau relativement faible des sinistres liés aux catastrophes naturelles. Les objectifs d'économies ont été relevés.

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(Keystone-ATS) Les recettes issues des activités d’assurance ont reculé de 3% à 20,26 milliards de dollars, alors que le bénéfice net a progressé de 9% à 2,83 milliards, a détaillé le groupe zurichois jeudi dans un communiqué.

Dans l’activité dommages et accidents (P&C Reinsurance), le ratio combiné – le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées – s’est amélioré de 4,4 points à 76,7% et le bénéfice net a pris 18% à 1,45 milliard. Dans cette division, Swiss Re a vu ses tarifs reculer de 1,2% lors de la période de renouvellement des contrats en juin et juillet et a signé pour 4,5 milliards de nouveaux contrats.

Quant à l’unité de réassurance vie et santé (Life & Health Reinsurance), elle a enregistré un profit net en forte hausse de 21% à 1,45 milliard.

Swiss Re a dépassé les attentes du marché au niveau de la rentabilité et du ratio combiné dans l’activité P&C Reinsurance.

Le directeur général Andreas Berger a évoqué un «résultat solide» au premier semestre, soulignant que le réassureur avait reversé 17 milliards en dédommagements à ses clients. «Chacune de nos divisions a enregistré un résultat en hausse», s’est pour sa part félicité le directeur financier Anders Malmström.

La direction a confirmé ses objectifs financiers pour 2026. La société vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice, un ratio combiné P&C Re inférieur à 85% et à 91% pour la réassurance-vie (L&H Re).

L’entreprise a par ailleurs relevé ses ambitions en matière d’économies et vise désormais une réduction des coûts opérationnels de 500 millions de dollars d’ici 2028, contre 300 millions d’ici 2027 précédemment.

Le programme de rachat d’actions annoncé en février, d’un montant de 1,5 milliard, «fait de bons progrès», a estimé M. Malmström, soulignant que 60% de l’opération ont déjà été exécutés fin juillet.

Optimiste pour sa seconde moitié de l’année, le patron de Swiss Re se dit néanmoins «prudent» à l’approche de la saison des ouragans en Amérique du Nord.