Un siècle durant, des membres de la famille Zbinden ont photographié la vie à Schwarzenburg. Dans leur studio photographique, ils ont tiré le portrait de personnes, d’associations, de classes d’école et ont documenté les faits d’actualité et les changements de la vie quotidienne de cette petite commune du canton de Berne.

L’entreprise familiale a été fondée vers 1916 par Rudolf Zbinden. Ce dernier étant mort très jeune, c’est son frère Robert qui a rapidement repris le studio «Photo Zbinden». À l’époque, le travail du photographe avait un caractère assez différent de celui d’aujourd’hui. Le photographe était appelé chaque fois qu’il se passait quelque chose dans le village, comme des fêtes folkloriques ou des mariages. Même en cas d’accidents et de crimes, il était d’une aide indispensable au policier du village.

En 1975, Robert a transmis l’entreprise à ses deux enfants, Ruth Clalüna et Peter. Ceux-ci l’ont dirigée jusqu’à la fin 2015, en se concentrant sur les portraits, les photos de groupes et de familles, les nus et les photos de couples. Quant à l’actualité, elle était désormais couverte par les photographes de presse.



À gauche: Rudolf Zbinden avec sa femme Lisi Schär en1918. À droite: Robert Zbinden et Nora Zbinden-Wirz dans leur commerce en 1947.

(Rudolf & Robert Zbinden)

Un siècle de documents photographiques

Entre 1916 et 2016, «Photo Zbinden» a pris environ un demi-million de photos. La famille a ainsi laissé un héritage documentant non seulement l’histoire contemporaine d’une région, mais aussi l’histoire de la photographie en Suisse. Les besoins et les désirs des personnes représentées ont beaucoup changé au fil du temps, tout comme la créativité et le style de mise en scène des photographes.

L'atelier Rudolf Zbinden en 1920.

(Rudolf Zbinden)

Ces documents photographiques seront prochainement remis aux Archives de l’État de Berne, après avoir fait l’objet de plusieurs expositions et d’un livreLien externe.

