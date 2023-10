swissinfo.ch réaffirme son engagement en faveur de la confiance et de la qualité

Dans le cadre de son mandat de service public, swissinfo.ch fournit des informations indépendantes et approfondies sur la politique, l'économie, la science, la culture et la société suisses à un public international intéressé par la Suisse. SWI swissinfo.ch / Severin Nowacki

Le service international de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, SWI swissinfo.ch, a obtenu pour la deuxième fois la prestigieuse certification Journalism Trust Initiative (JTI), marquant ainsi une étape importante dans la mise en place de mesures visant à renforcer la confiance et la transparence.

Ce contenu a été publié le 30 octobre 2023 - 11:31

L'initiative JTI, lancée par Reporters sans frontières en 2018, est un moyen pour les médias de souligner leur dévouement à la confiance, à la transparence, à l'éthique et aux normes de qualité les plus élevées envers leurs lecteurs et lectrices.

Parallèlement à sa recertification JTI, swissinfo.ch a également obtenu un remarquable score de qualité de 7,8 points dans l'étude annuelle sur la qualité des médias menée par le Centre de recherche sur la sphère publique et la société de l'Université de Zurich, connu en Suisse sous le nom de «fög».

«La transparence est essentielle à la qualité et à la confiance dans le journalisme, car nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les lecteurs et lectrices nous fassent confiance si nous n'expliquons pas ce que nous faisons et comment nous le faisons», explique Veronica DeVore, responsable de l'audience chez swissinfo.ch. «Aujourd'hui, les médias en ligne du monde entier sont en concurrence avec un nombre croissant d'acteurs qui diffusent des fausses nouvelles et de la propagande, alors que le public se détourne de la presse écrite traditionnelle au profit de l'information en ligne. Les consommateur-trices de nouvelles en ligne deviennent ainsi la cible de celles et ceux qui cherchent à monétiser leur attention ou à manipuler leur attitude à l'égard de sujets, de personnes ou d'institutions spécifiques.»

Un moyen d'identifier rapidement les sources fiables

Pendant la pandémie de coronavirus, les fausses nouvelles ont proliféré de manière exponentielle. Les consommateur-trices de nouvelles et les moteurs de recherche ont dû relever un défi de taille pour différencier les sources fiables des sources fallacieuses. C'est la raison pour laquelle swissinfo.ch a cherché à obtenir le label JTI et à obtenir une nouvelle certification en 2023.

swissinfo.ch a également collaboré avec l'organisation à but non lucratif Trusting News, basée aux États-Unis, afin de mieux connaître et de renforcer les mesures relatives à la fiabilité éditoriale.

«Depuis août 2022, nous travaillons avec Trusting News pour améliorer notre transparence et développer des techniques qui nous permettent de gagner et conserver la confiance de nos lecteurs et lectrices», explique Veronica DeVore. «Ces techniques vont du langage utilisé dans les articles, aux encadrés expliquant pourquoi nous avons choisi de couvrir un sujet, jusqu’à la refonte de notre page ‘À notre propos’, qui contient désormais des vidéos expliquant comment nous travaillons sur toute une série de sujets.»

swissinfo.ch continue de travailler avec Trusting News dans le cadre d'une relation de coaching; les sujets actuels comprennent l'étude de l'audience et les mesures de transparence concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Des notes élevées dans le classement de la qualité

Le travail de swissinfo.ch visant à améliorer la qualité et la transparence semble avoir porté ses fruits: l'Annuaire suisse de la qualité des médias de l'Université de Zurich a attribué à la plateforme d’information en 10 langues une note de 7,8 sur 10 (+0,1 point par rapport à 2022) en termes de qualité dans la catégorie de l'information en ligne. Le score de swissinfo.ch est le plus élevé de tous les médias en ligne suisses.

«Nos équipes sont fières de ce résultat car l'évaluation de notre qualité par des tiers indépendants renforce la crédibilité de ces résultats et nous rend comparables aux médias en ligne nationaux et internationaux. C'est un facteur clé pour construire et renforcer la confiance de nos lecteurs et lectrices», déclare Reto Gysi von Wartburg, responsable de la qualité chez swissinfo.ch.

Plus d’informations:

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative