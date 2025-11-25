Swissmedic, en difficulté, va supprimer 45 postes à plein temps

Keystone-SDA

Swissmedic va supprimer quelque 45 postes à plein temps ces deux prochaines années, soit près de 10% en terme d'équivalents plein temps (EPT). L'Institut suisse des produits thérapeutiques a affiché un déficit en 2024 et anticipe d'autres pertes à venir.

1 minute

(Keystone-ATS) Swissmedic s’autofinance à 80%. Dans un contexte de baisse des recettes et de hausse des dépenses, liées notamment à la numérisation, il a clôturé l’année 2024 sur un déficit de 23,4 millions de francs. Dans les conditions actuelles, il anticipe également des déficits pour 2025 et les années suivantes, écrit l’institut dans un communiqué mardi.

Sans la prise de contre-mesures, les charges d’exploitation actuelles ne seraient plus couvertes à moyen terme. L’institut va donc réduire de 6 millions de francs au moins ses frais de matériel et supprimer quelque 45 postes à plein temps au cours des deux prochaines années. L’effectif en 2024 se montait à 510 EPT.

Les syndicats, dans une réaction, se sont d’ores et déjà dits «choqués» par cette annonce.