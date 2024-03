Swissmedic alerte contre un médicament illégal pour maigrir

(Keystone-ATS) Swissmedic a mis en garde mardi contre le “Lemon Bottle”, une solution injectable pour maigrir promue sur les réseaux sociaux. Le médicament, dont aucun effet médical n’a été scientifiquement prouvé, n’a pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché en Suisse.

Cela signifie qu’il n’est pas commercialisable et ne doit pas être utilisé, précise l’autorité helvétique d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques dans un communiqué. Le “Lemon Bottle” représente un risque potentiel pour la santé, poursuit-elle.

Swissmedic range le “Lemon Bottle” dans la catégorie des médicaments en raison de sa composition et de son mode d’administration par injection sous-cutanée. Le produit est promu sur les réseaux sociaux et internet pour ses effets de réduction des dépôts graisseux au niveau du visage et de certaines parties du corps.

Composition aléatoire

Swissmedic a analysé des échantillons de cette substance injectée dans le tissu adipeux provenant de différentes sources. L’autorité de surveillance a constaté que les déclarations des ingrédients varient sensiblement d’un échantillon à l’autre et sont mensongères.

L’emballage indique que la préparation contient principalement de la bromélaïne, de la lécithine et de la riboflavine, en plus d’une série d’ingrédients naturels. Or, lors les tests effectués, Swissmedic a constaté que la composition ne correspondait pas à la déclaration, certains échantillons ne contenant aucun des ingrédients indiqués sur l’emballage.

La qualité des ingrédients de la préparation n’étant pas contrôlée, l’utilisation du “Lemon Bottle” peut représenter des risques pour la santé, met encore en garde Swissmedic. L’institut rappelle que tout produit injectable sous la peau, à l’instar du “Lemon Bottle”, rentre dans la catégorie des médicaments soumis à autorisation et ne peut pas être commercialisé en tant que produit cosmétique.