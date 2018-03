Mise en consultation au début du mois de juillet, la proposition de modification du code pénal voulue par le Conseil fédéral (gouvernement) ne séduit personne. L'association des Juristes démocrates de Suisse (JDS) demande au gouvernement de retirer son projet sans autre forme de remplacement. De l'avis des JDS, le droit pénal n'est pas le moyen adéquat pour lutter efficacement contre des courants racistes et d'extrême droite, disent-ils. D'autant plus que les courants racistes au sein de la société sont répandus bien au-delà de groupements d'extrême droite ou de cercles notoires. La Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) estime quant à elle que certaines dispositions laissent trop de zones grises et seront difficilement applicables. Du côté des partis politiques, le Parti démocrate-chrétien (PDC /centre-droit) ne prend pas position tandis que les autres qui ont répondu sont unanimement contre la modification du code pénal. Le Parti libéral-radical (PLR /droite) estime qu'il s'agit d'un problème de société qui nécessite des réponses au niveau de la prévention et non de la répression. Les mêmes arguments sont avancés par les Verts, qui rappellent que l'Union européenne a décidé en 2005 déjà de renoncer à une interdiction générale de symboles nazis. L'Union démocratique du centre (UDC /droite conservatrice) stigmatise pour sa part le «politiquement correct», craignant que ce qui aujourd'hui apparaît comme un signe inoffensif pourra être taxé demain de symbole raciste, au gré de l'opinion publique ou politique. swissinfo.ch et les agences

Symboles racistes: amender n'est pas la solution 30. octobre 2009 - 08:55 Le projet du gouvernement de punir par l'amende l'utilisation ou la diffusion de symboles racistes ne recueille pas un bon accueil. A gauche, comme à droite, on estime que cette mesure est inadaptée et inefficace. Mise en consultation au début du mois de juillet, la proposition de modification du code pénal voulue par le Conseil fédéral (gouvernement) ne séduit personne. L'association des Juristes démocrates de Suisse (JDS) demande au gouvernement de retirer son projet sans autre forme de remplacement. De l'avis des JDS, le droit pénal n'est pas le moyen adéquat pour lutter efficacement contre des courants racistes et d'extrême droite, disent-ils. D'autant plus que les courants racistes au sein de la société sont répandus bien au-delà de groupements d'extrême droite ou de cercles notoires. La Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) estime quant à elle que certaines dispositions laissent trop de zones grises et seront difficilement applicables. Du côté des partis politiques, le Parti démocrate-chrétien (PDC /centre-droit) ne prend pas position tandis que les autres qui ont répondu sont unanimement contre la modification du code pénal. Le Parti libéral-radical (PLR /droite) estime qu'il s'agit d'un problème de société qui nécessite des réponses au niveau de la prévention et non de la répression. Les mêmes arguments sont avancés par les Verts, qui rappellent que l'Union européenne a décidé en 2005 déjà de renoncer à une interdiction générale de symboles nazis. L'Union démocratique du centre (UDC /droite conservatrice) stigmatise pour sa part le «politiquement correct», craignant que ce qui aujourd'hui apparaît comme un signe inoffensif pourra être taxé demain de symbole raciste, au gré de l'opinion publique ou politique. swissinfo.ch et les agences