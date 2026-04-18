Téhéran reçoit de nouvelles propositions américaines

Keystone-SDA

L'Iran a reçu de "nouvelles propositions" des Etats-Unis en vue de discussions pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué samedi le Conseil suprême de sécurité nationale. Téhéran a ajouté que les négociateurs iraniens ne feraient "aucun compromis".

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(Keystone-ATS) «Ces derniers jours, lors de la présence à Téhéran du commandant de l’armée pakistanaise, agissant comme médiateur, les Américains ont présenté de nouvelles propositions. L’Iran les examine actuellement et n’y a pas encore répondu», a déclaré cette instance, citée par l’agence de presse officielle Irna.

«Pour cette raison, le contrôle du détroit d’Ormuz est revenu à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict» de l’Iran, a-t-il ajouté.

De son côté, Donald Trump a assuré que l’Iran ne pouvait «pas faire chanter» les Etats-Unis, après l’annonce par l’Iran de la reprise du blocage du stratégique détroit d’Ormuz. Le président américain a fait état de «très bonnes conversations» en vue d’une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient.

«Cela se passe en fait très bien et nous en saurons plus d’ici la fin de la journée. Nous parlons avec eux et nous adoptons une position ferme», a-t-il ajouté.