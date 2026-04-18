La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Téhéran reçoit de nouvelles propositions américaines

Keystone-SDA

L'Iran a reçu de "nouvelles propositions" des Etats-Unis en vue de discussions pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué samedi le Conseil suprême de sécurité nationale. Téhéran a ajouté que les négociateurs iraniens ne feraient "aucun compromis".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ces derniers jours, lors de la présence à Téhéran du commandant de l’armée pakistanaise, agissant comme médiateur, les Américains ont présenté de nouvelles propositions. L’Iran les examine actuellement et n’y a pas encore répondu», a déclaré cette instance, citée par l’agence de presse officielle Irna.

«Pour cette raison, le contrôle du détroit d’Ormuz est revenu à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict» de l’Iran, a-t-il ajouté.

De son côté, Donald Trump a assuré que l’Iran ne pouvait «pas faire chanter» les Etats-Unis, après l’annonce par l’Iran de la reprise du blocage du stratégique détroit d’Ormuz. Le président américain a fait état de «très bonnes conversations» en vue d’une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient.

«Cela se passe en fait très bien et nous en saurons plus d’ici la fin de la journée. Nous parlons avec eux et nous adoptons une position ferme», a-t-il ajouté.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision