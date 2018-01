Cette cabine installée en plein Zurich allie design et fonctionnalité. (Gaetan Bally/Keystone)

Cette cabine téléphonique située à Palagnedra, dans le canton du Tessin, n'est utilisée que quelques fois par an. (Gaetan Bally/Keystone)

Une cabine illuminée dans le village de montagne de Sent, dans le canton des Grisons. (Martin Rütschi/Keystone)

La neige à La-Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, et l'eau à Lucerne ont rendu inaccessible l'accès à ces cabines. (Keystone)

Photos des cabines téléphoniques suisses

Ce contenu a été publié le 6 janvier 2018 11:00 06. janvier 2018 - 11:00

C'était des endroits où les couples se rencontraient secrètement, où les gens parlaient pendant des heures dans d'épais nuages de fumée de cigarette, où les sans-abri cherchaient refuge et où les enfants faisaient des farces. Mais cette ère est révolue. Dès cette année, Swisscom est libre de faire ce qu'elle veut de ses cabines téléphoniques et peut commencer à les retirer.



En 1995, à son apogée, la Suisse comptait plus de 58'000 publiphones privés et publics. Mais depuis qu'il est apparu sur le marché, le téléphone mobile les a progressivement relégués au second plan.



Aujourd'hui, 5900 publiphones sont encore en service. Au cours des prochaines années, ils profiteront d'une retraite bien méritée. Les nostalgiques peuvent encore acheter une cabine téléphonique pour environ 3000 francs. Les communes peuvent aussi les transformer en fonction de leurs besoins.





