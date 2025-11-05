La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Keystone-SDA

Question subsidiaire de la traditionnelle prise de température des entreprises par UBS à l'approche des négociations salariales, le télétravail semble être bien parti pour rester ancré dans les nouvelles habitudes en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La plupart des entreprises ne s’attendent pas pour les prochaines années à des changements dans leurs politiques en matière de télétravail,» observe James Mazeau, économiste chez UBS.

Les entreprises sondées devisaient cet automne la proportion de leurs effectifs travaillant à distance à 26%. Seules 4% des sociétés ont biffé cette possibilité au cours des deux dernières années et 2% prévoient de le faire au cours des deux prochaines.

La propension à une extension du télétravail s’inscrit toutefois dans les propensions comparables.

