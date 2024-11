Taïwan se barricade à l’approche du typhon Kong-rey

Keystone-SDA

Les autorités taïwanaises ont fermé mercredi les écoles et les bureaux dans des îles de l'est de Taïwan, à l'approche du typhon Kong-rey, qui risque de provoquer des glissements de terrain. L'ouragan devrait toucher terre jeudi après-midi.

(Keystone-ATS) Mais des vents violents pouvant aller jusqu’à 240 km/h et des pluies torrentielles devraient déjà s’abattre sur l’île de 23 millions d’habitants avant son arrivée, selon le dernier bulletin du Joint Typhoon Warning Center, un centre météorologique de l’armée américaine.

Yilan au nord-est et la région d’Hualien, à l’est, devraient être les plus fortement touchées, avec des précipitations qui devraient atteindre 800 à 1200 millimètres entre jeudi et vendredi, a expliqué le météorologiste Chang Chun-yao.

« Compte tenu de la trajectoire prévue du typhon, nous conseillons [aux habitants de] Yilan, Hualien et Taitung de prendre des précautions contre les glissements de terrain et la chute de débris dans les endroits qui devraient être les plus touchés par les fortes pluies », a ajouté M. Chang.

Gaemi et Krathon

Les plus fortes pluies sont attendues sur les côtes est et nord de Taïwan, ainsi que dans les montagnes des régions du centre et du sud, selon l’administration météorologique centrale de Taïwan.

Les cours d’école et le travail dans les bureaux ont été suspendus sur les deux îles au large de la région de Taitung, où le typhon devrait frapper directement, selon les prévisions. Le service de ferry entre l’île taïwanaise de Kinmen et la ville chinoise de Xiamen a également été suspendu.

L’île de Taïwan est habituée aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre, mais il est plutôt inhabituel pour un typhon si puissant de frapper l’île aussi tard dans l’année, note M. Chang.

Le changement climatique augmente l’intensité des tempêtes, avec de fortes averses, des crues soudaines et des puissantes rafales de vent, selon les scientifiques. En juillet, le typhon Gaemi, le plus puissant à s’être abattu sur Taïwan en huit ans, a fait au moins dix morts et des centaines de blessés.

Il a été suivi de Krathon, qui a balayé le sud de Taïwan au début octobre, accompagné de vents destructeurs, d’inondations et de coulées de boue qui ont fait au moins quatre morts et des centaines de blessés.