Tchèques et Slovaques dans la rue par milliers pour la démocratie

Keystone-SDA

Les Tchèques et les Slovaques se sont rassemblés par milliers lundi à l'occasion des commémorations de la Révolution de Velours. Ils accusent les dirigeants Andrej Babis et Robert Fico de trahir l'héritage de la transition vers la démocratie.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le 17 novembre 1989, les communistes tchécoslovaques avaient réprimé une marche pacifique, déclenchant une riposte qui a renversé le régime affidé à Moscou, après quatre décennies de dictature. Cette révolution a restauré la démocratie en Tchécoslovaquie, qui s’est ensuite scindée en République tchèque et en Slovaquie quatre ans plus tard. Puis les deux pays ont intégré l’Union européenne (UE).

Une partie de la population tchèque s’oppose au milliardaire Andrej Babis, arrivé en tête des élections en octobre et qui cherche à monter un gouvernement avec deux partis eurosceptiques.

Le rassemblement dans le centre de Prague avait pour mot d’ordre «La République tchèque n’est pas à vendre», et des banderoles hostiles à M. Babis étaient nombreuses.

«Je ne veux pas perdre la liberté acquise», a déclaré à l’AFP Jachym Prokop, un étudiant de 19 ans, drapeau de l’UE sur ses épaules. Andrej Babis «nous entraîne vers l’Est plutôt que vers l’Ouest», a-t-il ajouté.

«Pacte mafieux»

En 2019, ce même mouvement avait réuni 250’000 personnes contre M. Babis lors de son premier mandat, dans un pays qui compte 10,9 millions d’habitants. Mais il a remporté les élections une seconde fois et cet admirateur du président américain Donald Trump, âgé de 71 ans, s’est allié au parti d’extrême droite SPD. Il a offert à son responsable, Tomio Okamura, poursuivi pour incitation à la haine, la présidence du parlement.

Anciennement communiste, M. Babis est aussi accusé de fraude aux subventions européennes. Il nie tout acte répréhensible, dénonçant une campagne de diffamation.

Selon l’un des organisateurs, Mikulas Minar, son retour au pouvoir émerge donc sur un possible «pacte mafieux», deux inculpés étant à présent en position de s’offrir mutuellement l’immunité contre la justice.

«Cheval de Troie»

En Slovaquie, c’est contre le Premier ministre Robert Fico que se sont mobilisés des dizaines de milliers d’opposants dans plusieurs localités, dont la capitale, Bratislava. «La liberté n’est pas un cadeau mais un droit», ont écrit les manifestants sur des panneaux.

Le dirigeant revenu au pouvoir en 2023 «prend des mesures contraires à la démocratie qui nous ramène avant 1989», estime un organisateur, Marian Kulich.

M. Fico, 61 ans, anciennement communiste lui aussi, exerce son quatrième mandat également grâce au soutien d’un parti d’extrême droite, le SNS. Sur le modèle de la Hongrie voisine, il combat les ONG, remplace les élites culturelles et sape l’indépendance des médias. Il a aussi fait renouer la Slovaquie avec la Russie, malgré l’invasion russe de l’Ukraine, pays qu’il refuse de soutenir.

«En 89, j’étais sur la place luttant contre le communisme et aujourd’hui, j’ai peur que cela ne se répète», a déclaré à l’AFP Lubos Dobsovis, un entrepreneur de 60 ans. «Je veux que nous nous en tenions à notre espace naturel, l’Union européenne», et «je refuse que nous devenions un cheval de Troie pour la Russie».

Gabriela Marienkova, une fonctionnaire de 52 ans, a aussi une impression de déjà-vu. «On était déjà dans la rue à l’époque et maintenant, c’est une véritable catastrophe, ce qui se passe ici. Nous nous battons aussi pour nos enfants», a-t-elle dit.