Tennis: retour en forme pour Patty Schnyder 04. janvier 2001 - 10:57 La Bâloise accède à la demi-finale du tournoi de la Gold Coast, à Brisbane, en Australie, grâce à sa victoire sur l'Allemande Andrea Glass. Au lendemain d'un match marathon contre la Russe Lina Krasnoroutskaya, Patty Schnyder (WTA 25) a trouvé son rythme de croisière. Tête de série n° 2 du tableau, Patty Schnyder s'est imposée 6-1 6-3 devant l'Allemande Andrea Glass (WTA 131). Sa prochaine adversaire sera l'Italienne Silvia Farina (WTA 63). La Bâloise peut envisager sa demi-finale face à Farina, victorieuse 6-3 6-2 de la Croate Silvija Talaja (WTA 29), avec un réel optimisme. Elle reste sur quatre succès devant la Milanaise, le dernier acquis l'été dernier sur la terre battue de Sopot, en Hongrie. Après l'élimination de la tête de série n° 1 Conchita Martinez, battue sur le score sans appel de 6-2 6-1 par l'Américaine Meghann Shaugnnessy (WTA 38), Patty Schnyder s'affirme comme la grande favorite d'un tournoi qu'elle a déjà remporté il y a deux ans. swissinfo avec les agences