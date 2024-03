Tentative d’ingérence: la Russie convoque l’ambassadrice américaine

(Keystone-ATS) La Russie a convoqué jeudi l’ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, pour dénoncer ce que Moscou considère comme des “tentatives d’ingérence” d’ONG américaines dans ses affaires intérieures, à une semaine de la présidentielle.

Lors de cette convocation, “il a été particulièrement souligné que les tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures de la Russie (…) seront fermement et résolument réprimées”, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Moscou reproche à trois ONG américaines spécialisées dans l’éducation de “mettre en oeuvre des programmes et des projets d’orientation anti-russe avec le soutien de l’ambassade” et de chercher à “recruter des agents d’influence sous couvert d’échanges éducatifs et culturels”.

Ces trois ONG, dont l’American Councils for International Education et l’Institute of International Education, ont été déclarées “indésirables” en Russie, a encore indiqué le ministère.

Mise en garde contre la désinformation

“L’ambassadrice s’est vue remettre une note officielle lui demandant de cesser toute assistance aux activités de ces ONG”, par ailleurs accusées de “promouvoir des attitudes et des valeurs étrangères à la société russe”, toujours selon le ministère.

Moscou a également mis en garde Mme Tracy contre toute “action subversive et diffusion de désinformation” avant la présidentielle du 15-17 mars, qui doit voir Vladimir Poutine être réélu faute de réelle opposition.

Le ministère a menacé les employés de l’ambassade américaine d’expulsion si ceux-ci étaient “impliqués dans de telles actions”.