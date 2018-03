Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La Suisse sommée de réagir après une nouvelle ingérence turque 16. mars 2018 - 09:17 Des agents turcs ont tenté d'enlever en Suisse un compatriote opposant au régime du président Recep Tayyip Erdogan. L’affaire suscite l’indignation dans la classe politique helvétique. L’histoire ressemble à un véritable roman d’espionnage. En août 2016, dans un cimetière zurichois, trois agents secrets turcs tentent de convaincre un de leurs compatriotes de les aider à kidnapper un homme d’affaires helvético-turc. Ce dernier est soupçonné d’être un partisan du prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux Etats-Unis et désigné par Ankara comme l’instigateur de la tentative de putsch du 15 juillet de la même année. En échange d’une grosse somme d’argent, l’homme de main accepte de verser quelques gouttes d’un puissant psychotrope, le GHB, aussi surnommé la drogue du violeur, dans la nourriture de l’homme d’affaires zurichois. Le projet est toutefois éventé par le Service de renseignement de la Confédération (SRC), qui a mis en place une surveillance discrète. Les photos prises lors de la réunion dans le cimetière montrent également la présence de deux membres de haut rang de l’ambassade de Turquie à Berne. L'enquête peut continuer Comme l’a révélé jeudi le quotidien zurichois Tages-Anzeiger, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête pour espionnage politique et préparation d’enlèvement. Mais la question devient également politique: le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a annoncé jeudi qu'il est d'avis que la procédure pénale peut être poursuivie à l’encontre des deux employés de haut rang de l’ambassade de Turquie. Le DFAE a expliqué que les faits reprochés à ces deux personnes ne font pas partie de l’exercice de leurs fonctions diplomatiques. La question d'une éventuelle immunité diplomatique ne se pose donc pas. Les deux individus peuvent toutefois faire recours contre cette décision. «Je suis scandalisé qu'un Etat vienne enfreindre ainsi la souveraineté de la Suisse. Il faut une réaction» Carlo Sommaruga, député socialiste Le MPC peut donc continuer à mener son enquête. Reste la question d'éventuelles sanctions diplomatiques de la Suisse à l'encontre de la Turquie. Le DFAE ne s’est pas prononcé pour l'heure, mais il a rappelé qu’il condamnait clairement toute activité d'espionnage illégale sur le sol suisse. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis ne s'est pas non plus exprimé. Vives réactions à Berne Dans les travées du Parlement fédéral, cette ingérence d’un Etat tiers sur territoire suisse suscite en revanche de vives réactions. Selon le quotidien Le Matin, il faut en effet remonter à 1935 pour voir une affaire similaire. Cette année-là, les nazis avaient fait enlever par la Gestapo le journaliste Berthold Jacob à Bâle. Pour le député socialiste Carlo Sommaruga, la Suisse ne peut pas rester les bras croisés. «Je suis scandalisé qu'un Etat vienne enfreindre ainsi la souveraineté de la Suisse. Il faut une réaction», estime le Genevois, qui appelle au rappel de l'ambassadeur suisse à Ankara, à la suspension des négociations sur un accord de libre-échange, et même au refus d'une libéralisation des visas pour la Turquie. «C’est une opération agressive contre la souveraineté de notre pays commise par un Etat totalitaire contre un citoyen suisse. Le moment est donc venu de réagir», a quant à lui affirmé l’ancien chef du Service de renseignement suisse Peter Regli, interrogé par la Radio télévision suisse (RTS). Depuis le coup d'Etat manqué en Turquie, les services d'Ankara ont pour mission de suivre les Turcs de l'étranger qui ne partagent pas l'avis de leur président, a souligné Peter Regli, précisant que «ces opérations de renseignement sont illégales».