Les huit hommes suspectés d'un projet d'attaque de fourgon blindé transportant des métaux précieux en Suisse ont été placés en détention provisoire lundi. Ils avaient été arrêtés jeudi matin à Collonges (Ain), à quelques kilomètres de la frontière, avant qu'ils ne passent à l'action.

Les suspects, âgés de 30 à 50 ans, ont été mis en examen pour "tentative de vol avec arme en bande organisée, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs", a annoncé mardi le parquet de Lyon dans un communiqué. Leur arrestation a été rendue publique lundi.

La plupart des suspects sont originaires de l'agglomération lyonnaise et du nord-Isère. Ils sont déjà connus des services de police, notamment pour des forfaits commis en Suisse. Un homme est originaire de la région parisienne. Ils ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs au cours de leur garde à vue.

L'enquête qui a abouti à leur arrestation était menée par la police judiciaire de Lyon et l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO). Les policiers de l'unité spécialisée du RAID et des brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Lyon et Dijon ont attendu toute la nuit avant d'intervenir.

Les suspects, gantés et vêtus de noir, étaient en possession de fusils d'assaut Kalachnikov, de gants, de gilets pare-balle et de cagoules. Ils avaient aussi plusieurs véhicules volés, berlines et utilitaires. Du matériel technique de brouillage et de surveillance a été saisi sur place, tout comme des combinaisons de peintre et du matériel d'effraction, selon le parquet.

Neuer Inhalt Horizontal Line