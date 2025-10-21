La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Terres rares: réunion UE/Chine prévue «dans les prochains jours»

Keystone-SDA

La Commission européenne recevra "dans les prochains jours" à Bruxelles des responsables chinois pour trouver des "solutions urgentes" aux restrictions imposées par la Chine concernant les terres rares. L'annonce a été faite mardi par un de ses responsables.

1 minute

(Keystone-ATS) Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a annoncé l’organisation de cette réunion lors d’une conférence de presse au Parlement européen, après s’être entretenu par vidéo pendant deux heures avec son homologue chinois, Wang Wentao, sur l’impact de cette mesure pour les entreprises européennes.

