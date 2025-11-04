Tesla: le fonds souverain norvégien contre la rémunération de Musk

Keystone-SDA

Le fonds souverain de la Norvège, un des dix principaux actionnaires de Tesla, votera contre le plan de rémunération de potentiellement plus de 1000 milliards de dollars que le constructeur automobile américain envisage de verser à son fondateur, Elon Musk.

(Keystone-ATS) «Bien que nous reconnaissions la valeur considérable créée sous la direction visionnaire de M. Musk, nous sommes préoccupés par le montant total de la rémunération, la dilution et l’absence de mesures pour atténuer le risque lié à une personne clé», a indiqué le fonds sur son site mardi, à deux jours de l’assemblée générale des actionnaires de Tesla.

Le fonds norvégien, qui pèse plus de 21’000 milliards de couronnes (1800 milliards d’euros), détenait 1,14% de Tesla au 30 juin 2025.

Lors de l’assemblée générale jeudi à Austin au Texas, les actionnaires du spécialiste américain de la voiture électrique doivent notamment se prononcer sur le plan de rémunération proposé par le conseil d’administration du groupe.

«Dialogue constructif»

Ce plan d’une durée de dix ans prévoit l’octroi d’actions à Elon Musk en fonction d’une multitude d’objectifs -dont certains très ambitieux- qui, s’ils sont atteints, pourrait garantir à terme à l’homme le plus riche au monde jusqu’à 12% supplémentaires du capital actuel.

«Nous continuerons à rechercher un dialogue constructif avec Tesla sur ce sujet et sur d’autres thèmes», a précisé le fonds norvégien.

L’an dernier, le fonds avait déjà voté contre un autre plan de rémunération gigantesque -finalement approuvé par les actionnaires de Tesla- d’Elon Musk. Il a été rejeté par la justice du Delaware en décembre mais Tesla a fait appel.

Les relations entre celui-ci et Nicolai Tangen, le chef du fonds, s’étaient ensuite nettement refroidies.