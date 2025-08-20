Texas: les dix commandements pas dans les écoles, dit un juge

Keystone-SDA

Un juge fédéral américain a bloqué mercredi une loi du Texas exigeant que les écoles publiques affichent les dix commandements de la bible dans chaque salle de classe. La loi est contestée par des familles d'élèves de confessions diverses.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le juge a émis une injonction préliminaire interdisant la mise en application de la loi, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre. Cette loi est inconstitutionnelle, «prend parti de manière inadmissible sur des questions théologiques et favorise officiellement les confessions chrétiennes au détriment des autres», écrit-il dans son jugement de 55 pages.

L’affichage des dix commandements dans les salles de classe est «susceptible d’envoyer un message d’exclusion et spirituellement pesant» aux enfants à l’origine de la plainte, en leur donnant le sentiment d’être «des étrangers qui n’appartiennent pas à leur propre communauté scolaire», fait-il valoir.

Loi similaire bloquée en Louisiane

La rabbine Mara Nathan, l’une des plaignantes dans ce dossier, a salué le jugement. «Les croyances religieuses des enfants devraient être inculquées par les parents et les communautés de foi et non par les personnalités politiques et les écoles publiques», a-t-elle réagi dans un communiqué.

Un autre juge fédéral avait bloqué en novembre une loi similaire en Louisiane, autre Etat conservateur du sud des Etats-Unis. Il l’avait jugée contraire au premier amendement de la constitution américaine, qui prohibe l’établissement d’une religion nationale et interdit de favoriser une religion sur une autre.

La liberté religieuse et la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont des principes fondateurs aux Etats-Unis.

En 1980, la cour suprême des Etats-Unis avait déjà jugé qu’une loi prévoyant l’affichage des dix commandements dans les écoles publiques du Kentucky (centre-est) était inconstitutionnelle.