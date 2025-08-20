La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Texas: les dix commandements pas dans les écoles, dit un juge

Keystone-SDA

Un juge fédéral américain a bloqué mercredi une loi du Texas exigeant que les écoles publiques affichent les dix commandements de la bible dans chaque salle de classe. La loi est contestée par des familles d'élèves de confessions diverses.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le juge a émis une injonction préliminaire interdisant la mise en application de la loi, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre. Cette loi est inconstitutionnelle, «prend parti de manière inadmissible sur des questions théologiques et favorise officiellement les confessions chrétiennes au détriment des autres», écrit-il dans son jugement de 55 pages.

L’affichage des dix commandements dans les salles de classe est «susceptible d’envoyer un message d’exclusion et spirituellement pesant» aux enfants à l’origine de la plainte, en leur donnant le sentiment d’être «des étrangers qui n’appartiennent pas à leur propre communauté scolaire», fait-il valoir.

Loi similaire bloquée en Louisiane

La rabbine Mara Nathan, l’une des plaignantes dans ce dossier, a salué le jugement. «Les croyances religieuses des enfants devraient être inculquées par les parents et les communautés de foi et non par les personnalités politiques et les écoles publiques», a-t-elle réagi dans un communiqué.

Un autre juge fédéral avait bloqué en novembre une loi similaire en Louisiane, autre Etat conservateur du sud des Etats-Unis. Il l’avait jugée contraire au premier amendement de la constitution américaine, qui prohibe l’établissement d’une religion nationale et interdit de favoriser une religion sur une autre.

La liberté religieuse et la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont des principes fondateurs aux Etats-Unis.

En 1980, la cour suprême des Etats-Unis avait déjà jugé qu’une loi prévoyant l’affichage des dix commandements dans les écoles publiques du Kentucky (centre-est) était inconstitutionnelle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision