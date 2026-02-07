Thaïlande: législatives anticipées après une période d’instabilité

Les Thaïlandais se rendent aux urnes dimanche pour départager les réformistes des conservateurs au pouvoir, lors de législatives anticipées convoquées après une période d'instabilité marquée par le déclin du clan du patriarche Thaksin Shinawatra.

(Keystone-ATS) Plébiscitée par les jeunes dans ce royaume où la démocratie s’exerce dans l’étau étroit d’institutions conservatrices, l’opposition part favorite. Mais les analystes jugent peu probable qu’elle remporte la majorité absolue, anticipant des négociations post-électorales sur la recherche d’une alliance.

Résultat: bien qu’en tête des sondages, les réformistes du Parti du peuple risquent fort de se voir barrer la route par une entente entre le parti conservateur Bhumjaithai et le parti populiste Pheu Thai, pressenti troisième.

Le chef du gouvernement de centre droit Anutin Charnvirakul apparaît donc bien parti pour conserver son poste, auquel il a accédé en septembre après une période mouvementée où le pouvoir a évolué au rythme des décisions de justice.

Le scrutin se tient aussi dans un contexte de croissance économique morose dans le pays d’Asie du Sud-Est, concurrencé par le Vietnam en pleine expansion, et dont le vital secteur touristique n’a pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie.

Le prochain gouvernement devra en outre gérer un ancien conflit transfrontalier avec le Cambodge qui a dégénéré deux fois l’année dernière en affrontements meurtriers.

«Dernier mot»

Quelque 53 millions d’électeurs sont appelés aux urnes à partir de 08h00 (02h00 suisses) pour élire leurs députés. Dans un paysage politique fragmenté, le score du Pheu Thai s’annonce crucial: la formation de la figure dominante de la politique thaïlandaise depuis le début du siècle, Thaksin Shinawatra, espère minimiser son déclin et s’imposer en partenaire indispensable de toute coalition.

Pour le Parti du peuple, le scénario pressenti d’une alliance conservatrice a des airs de déjà-vu. En 2023, son ancêtre, le mouvement Move Forward, avait créé la surprise en remportant les législatives. Mais son candidat avait été écarté du poste de Premier ministre, avant que la formation ne soit dissoute en vertu d’une loi implacable contre le crime de lèse-majesté.

Le Pheu Thai avait alors formé une coalition avec le Bhumjaithai, et placé deux chefs de gouvernement issus de ses rangs. Destituée par la Cour constitutionnelle l’an dernier, la seconde, Paetongtarn Shinawatra, fille de Thaksin, a été remplacée par le chef du Bhumjaithai, Anutin, troisième Premier ministre en deux ans.

A 59 ans, ce riche héritier d’une famille qui a fait fortune dans le BTP a su manoeuvrer au gré d’alliances mouvantes ces deux dernières décennies pour collectionner les postes ministériels avant de prendre la tête du gouvernement. «Il existe des forces au-delà de la scène politique thaïlandaise qui ont le dernier mot», constate le politologue Thitinan Pongsudhirak.

Nationalisme

Depuis la fin de la monarchie absolue en 1932, le royaume a connu une douzaine de coups d’Etat militaires, des manifestations réprimées dans le sang ainsi que des dissolutions de partis et destitutions régulières de Premiers ministres par la Cour constitutionnelle.

La Constitution héritée du dernier coup d’Etat, en 2014, suivi de cinq années de régime militaire, accorde un pouvoir considérable à des institutions dont les dirigeants sont nommés par les sénateurs, eux-mêmes non élus au suffrage universel.

Un référendum également organisé dimanche doit permettre aux électeurs de se prononcer sur le principe d’une réforme constitutionnelle, mais aucune mesure spécifique n’est proposée.

Avant les élections, une sympathisante du Parti du peuple de 26 ans, Patcharee Phadungsuksira, a dit à l’AFP souhaiter un système «plus équitable et représentant véritablement la voix du peuple».

Le Parti du Peuple préconise la fin de la conscription et la réduction du nombre de généraux. Anutin Charnvirakul, lui, redouble de promesses nationalistes après des combats à la frontière avec le Cambodge l’année dernière qui ont fait des dizaines de morts et plus d’un million de déplacés au total.

Loin de ses heures prospères, le Pheu Thai est lui dépassé dans l’opinion par ses deux adversaires, nettement écorné par l’emprisonnement du richissime Thaksin pour corruption et par la destitution de sa fille pour des propos jugés trop courtois envers Hun Sen, l’ex-Premier ministre cambodgien.