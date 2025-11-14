The Offspring, Orelsan et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

Keystone-SDA

The Offspring, Orelsan et Aya Nakamura sont les têtes d'affiche de l'édition 2026 des Eurockéennes de Belfort, a annoncé vendredi le festival, qui se tiendra du 2 au 5 juillet.

(Keystone-ATS) Rock, métal, pop, rap, électro… «C’est une programmation éclectique, dans l’esprit des Eurockéennes», a résumé devant la presse le programmateur du festival, Kem Lallot.

L’édition 2026 débutera par un jeudi «énervé», avec le groupe de punk-rock américain The Offspring, créé en 1986, qui n’a prévu que deux concerts en France l’an prochain, aux Eurockéennes et au Hellfest, selon M. Lallot.

Avec 26 artistes annoncés vendredi, le festival a dévoilé la moitié de sa programmation. On y retrouvera le vendredi soir l’incontournable Orelsan, le rappeur français qui vient de sortir un nouvel album.

Le rappeur Vald proposera un projet commun avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, alors que le phénomène rap de l’année, L2B, sera aussi de la partie. «C’est le deuxième groupe de rap le plus écouté dans le monde derrière les Américains Migos», assure Anthony Fernandes, l’un des responsables de la programmation, évoquant le classement des formations d’au moins trois membres.

L2B a été à l’origine d’incidents à Paris en octobre à l’occasion d’un concert gratuit aux Halles qui a attiré quelque 2000 personnes.

Pulp, «les hérauts de la britpop»

Les nostalgiques feront un bond dans le passé le samedi soir avec les Anglais de Pulp, programmé une seule fois aux Eurockéennes… en 1998. «Ce sont les hérauts de la britpop», rappelle Jean-Paul Roland, le directeur du festival. La figure de la techno française Anetha aura aussi la charge d’animer la soirée du samedi.

Aya Nakamura enflammera la scène le dimanche, avec son tube planétaire Djadja. «C’est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde», rappelle Anthony Fernandes, évoquant sa prestation «mémorable» avec la Garde républicaine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Feu! Chatterton pourra enfin se produire aux Eurockéennes: le concert du groupe avait été annulé en 2022 pour cause de tempête. Les Français, aux influences d’Alain Baschung, Georges Brassens ou Léo Ferré, sortent un nouvel album, Labyrinthe.

Ouverture de la billetterie le 17 novembre à 12 heures.