Tinterin: motocycliste grièvement blessé

Keystone-SDA

Partager

Un motocycliste est entré en collision avec un convoi agricole vendredi vers 17h00 à Tinterin (FR). Grièvement blessé, le conducteur de la moto, âgé de 36 ans, a été héliporté par la Rega.

1 minute

(Keystone-ATS) «Selon les premiers éléments de l’enquête, le motocycliste circulait de Chevrilles (Giffers) en direction de Tinterin lorsqu’il s’est, pour une raison encore indéterminée, déporté sur la voie de gauche. Il est entré en collision avec un convoi agricole circulant en sens inverse, avant de chuter et de s’immobiliser sur la chaussée», a indiqué samedi la police fribourgeoise.

Afin de permettre les opérations de secours et les constatations techniques, le tronçon concerné a été fermé à la circulation durant près de trois heures.